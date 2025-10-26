Атака РФ по Києву: зросла кількість постраждалих

Атака РФ на Київ

Внаслідок атаки РФ на Київ 26 жовтня зросла кількість потерпілих. Нова цифра становить 33 людини.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Як написав очільник міста, до 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки Росії на Київ минулої ночі.

«Вісім із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей», — зазначив Кличко.

Він нагадав, що кількість загиблих наразі не змінилася — троє людей.

Раніше була інформація про те, що через атаку РФ постраждали 32 людин, зокрема — 7 дітей. Стало відомо, у якому вони стані.

«Трьох дітей госпіталізовано: 15-річний хлопець має численні опіки, 9-річна дівчинка — різані рани, 13-річна — множинні осколкові поранення. У чотирьох дітей є гостра реакція на стрес», — зазначили в Офісі генпрокурора.

Жертвами РФ сьогодні стали три людини. Загинули 19-річна дівчина та її 46-річна мати. Ще одне тіло потребує ідентифікації.