Рятувальники ліквідовують наслідки атаки / © ДСНС

Реклама

Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по Києву 10 липня зросла до 24. Один із поранених — голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко та членкиня НСХУ Ганна Ярова.

«Вже 24 постраждалих. За медичною допомогою звернувся чоловік», — йдеться в повідомленні Ткаченка.

Реклама

Під час російської атаки на Київ один із дронів-камікадзе «Шахед» влучив у квартиру голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського.

Відомо, що митець зазнав осколкових поранень та значної кровотечі. Наразі його госпіталізовано. Дружина та син художника не постраждали.

За даними Київської міської військової адміністрації, серед постраждалих є неповнолітня дівчина 2008 року народження.

Атака на Київ 10 липня

У ніч на 10 липня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед них — 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

Реклама

Уламки збитих ворожих цілей впали в кількох районах столиці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, офісні центри, адміністративні будівлі, склади та гаражі. У місті виникли масштабні пожежі, до гасіння яких залучили близько 400 рятувальників.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що по всій території України цієї ночі окупанти випустили 18 ракет і близько 400 ударних безпілотників, з яких майже 200 — типу «Шахед».