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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Хвиля вибухів: у Києві по російських дронах працює ППО

На Київ летять ворожі дрони у ніч проти 24 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По російських цілях — дронах — у ніч проти 24 травня 2025 року активно працює ППО.

Про це інформує КМВА у повідомленні у соцмережах.

“Закликаємо киян залишалися в укриттях!”, — йдеться у повідомленні.

“У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!”, — додав мер міста Віталій Кличкою.

Моніторингові канали повідомляють про хвилю вибухів у столиці. Загалом йдеться про близько 15 російських дронів поруч з Києвом.

У ніч проти 23 травня внаслідок ворожої атаки безпілотника у Броварському районі Київської області було поранено двох мирних мешканців.

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