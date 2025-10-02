ТСН у соціальних мережах

"Хто ти такий": велосипедист, на якого напав водій Mercedes, розповів деталі конфлікту

Жертва жорстокого побиття від водія Mercedes вперше прокоментував свій стан.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео побиття велосипедиста

Скриншот з відео побиття велосипедиста / © Поліція Києва

Потерпілий велосипедист, якого жорстоко побив водій Mercedes за зауваження, розповів свою версію подій.

Про це передає «Суспільне».

Потерпілий, якого звуть Антон, пригадав, що 25 вересня їхав велодоріжкою на Подолі, де були припарковані автомобілі, зокрема Mercedes нападника.

«Я сказав водію: їдь або включи аварійку. На що він почав «бикувати»: хто ти такий і так далі. Він сів у машину до жінки, однак їхати не планували. На мої прохання теж не реагували. Більше вже нічого не пам’ятаю», — каже потерпілий.

Антон зізнається, що взагалі не пам’ятає, як і коли опинився в лікарні. Лише з відео поліції чоловік побачив своє моторошне побиття.

«Крововилив може бути до пів року. Зараз у мене головні болі постійні, тягне у шиї. Головні болі невизначений час можуть бути. Я сиджу рідко, більшість часу лежу, бо інакше починаються спазми. Нападник до мене не звертався», — зазначає потерпілий.

За словами медиків стан пацієнта залишається середньої тяжкості, проте стабільний. Ще близько двох тижнів Антонові доведеться перебувати у лікарні, а далі — під наглядом сімейного лікаря.

Журналісти видання звернулися до адвокатів підозрюваного. Один із них зазначив, що більше його не захищає, а інша адвокатка звернення журналістів проігнорувала.

Нагадаємо, що у Києві водій елітного Mercedes побив велосипедиста до непритомності.

Згодом стало відомо, що нападник є фігурантом у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн грн.

