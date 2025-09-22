ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Хрещатик у Києві щодня перекриватимуть: яка причина і о котрій годині

На Хрещатику щодня перекриватимуть рух під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Києві Хрещатик перекриватимуть на хвилину мовчання

У Києві Хрещатик перекриватимуть на хвилину мовчання / © УНІАН

У Києві щодня о 09:00, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, перекриватимуть вулицю Хрещатик.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

За його словами, Хрещатик почнуть перекривати до кінця поточного тижня. Відповідне розпорядження вже готується. Вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділів, які відповідають за комунікації в громаді.

«Хрещатик — серце столиці. А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не на розуміння, а на повагу до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй», — закликав Ткаченко.

Раніше ми писали, який штраф загрожує водіям, які ігнорують хвилину мовчання.

Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie