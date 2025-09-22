Хрещатик у Києві щодня перекриватимуть: яка причина і о котрій годині

У Києві Хрещатик перекриватимуть на хвилину мовчання / © УНІАН

У Києві щодня о 09:00, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, перекриватимуть вулицю Хрещатик.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

За його словами, Хрещатик почнуть перекривати до кінця поточного тижня. Відповідне розпорядження вже готується. Вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділів, які відповідають за комунікації в громаді.

«Хрещатик — серце столиці. А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не на розуміння, а на повагу до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй», — закликав Ткаченко.

