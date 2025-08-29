ТСН у соціальних мережах

Кажан у супермаркеті під Києвом: чому "вампір" опинився на прилавку з м’ясом

У супермаркеті під Києвом покупці зустріли несподіваного «гостя» — кажана на прилавку з м’ясом. Експертка пояснила його дивну появу.

Кажан

Кажан / © Pexels

У магазині під Києвом покупці стали свідками незвичайної сцени: на м’ясному прилавку лежав кажан. Подія швидко викликала хвилю обговорень у соцмережах, а фахівці пояснили, що сталося.

Чому він там опинився розбирався кореспондент ТСН Олександр Марущак.

У супермаркеті в селі Старі Петрівці під Києвом покупці помітили кажана, який повзав по прилавку з м’ясом. Відео інциденту розлетілося мережею, а користувачі жартували, що «вампір» вирішив перевірити свіжість продуктів.

У Київському зоопарку підтвердили, що тварина — це лилик двоколірний. Саме зараз у кажанів триває міграція, тож вони можуть залітати в приміщення через технічні отвори.

Кажан в магазині / © Фото з відкритих джерел

Кажан в магазині / © Фото з відкритих джерел

«За зовнішнім виглядом було видно, що кажан сильно ослаб, бо зазвичай вони більш вгодовані. У магазині немає комах, якими він харчується, тому знесилений він просто впав на прилавок. На запах м’яса він не летів — це випадковість», — пояснила кураторка програми допомоги кажанам Євгенія Улюра.

Чи варто боятися кажанів

Експертка наголосила, що в Україні немає кажанів-вампірів — усі місцеві види харчуються комахами. Вони не нападають на людей, а вкусити можуть лише у випадку самозахисту, якщо їх брати руками.

«Люди, які знайшли тварину, зробили правильно: обережно помістили її у пластикову коробку і винесли на вулицю. Кажан не втратив здатності літати, тож швидко знайде собі їжу», — додала фахівчиня.

Як діяти, якщо зустріли кажана

Фахівці закликають не чіпати кажанів голими руками, адже їхні кістки дуже крихкі. Найкраще — допомогти тварині вибратися на вулицю без шкоди для неї та для людей.

Нагадаємо, на кадрах видно, як маленька тварина з розкритими крилами лежить просто серед шматків свіжого м’яса. Щоб врятувати «нічного гостя», люди обережно поклали його в пластиковий контейнер та віднесли на вулицю.

Користувачі соцмережі відреагували з гумором. Під відео писали: «Запакуйте мені, будь ласка, пів кілограма телятини і одного Бетмена» та «Дайте йому кров’янки». Хтось жартома зазначав, що тварина «шукала телятину з великим вмістом крові».

Дехто навіть припустив, що тепер мережа супермаркетів може використати цей інцидент для реклами, мовляв, «Дракула теж скупається в Сільпо».

