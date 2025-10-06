ТСН у соціальних мережах

Київ
523
1 хв

Кайданки, швидка та ТЦК: що відомо про жорстке затримання чоловіка у Києві

Автори публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
ТЦК

ТЦК / © скрін з відео

У Києві трапився черговий інцидент жорсткого затримання чоловіка. На кадрах, які опубліковані у Мережі помітно нібито співробітників ТЦК, які чомусь були у балаклавах, а також співробітника поліції.

Щодо подробиць розповів журналіст ТСН Олександр Марущак.

Затримання сталося в районі станції метро «Мінська». Очевидці зазначають, що невідомі особи в балаклавах і на цивільній автівці намагалися викрасти хлопця. Також повідомляється, що начебто було побиття, кайданки, викликалася швидка.

На місці інциденту зібралося багато людей, які вимагали відпустити чоловіка. До суперечок з ТЦК навіть долучилися чоловіки у військовій формі та критикували дії відповідальних за мобілізацію.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що чоловік, якого затримували, перебував у розшуку.

«Чоловік перебував у розшуку. Йому 25 років. Він відчув себе погано, викликали швидку — вона його забрала», — повідомили в поліції Києва.

«Громадянин чинив опір працівникам поліції, тому було прийнято рішення застосувати спецзасоби», — пояснили у поліції Києва.

Нагадаємо, ми писали про те, що київський обласний ТЦК та СП опублікував розлогий коментар із детальним поясненням непричетності своїх працівників до «викрадення» кота.

