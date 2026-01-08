- Дата публікації
Із нардепки Скороход зняли браслет і підвищили заставу — що призначив ВАКС
Нардепку Анну Скороход підозрюють в організації злочинної групи та підбурюванні до хабаря на 250 тис. доларів. Суд змінив запобіжний захід.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання сторони захисту народної депутатки Анни Скороход. Суд ухвалив рішення зняти з неї електронний засіб контролю, водночас підвищивши розмір застави до 4 млн грн.
Про це із зали суду повідомили кореспонденти «Суспільного».
Раніше Анна Скороход перебувала під електронним браслетом із 14 грудня. Тоді за неї було внесено заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень, кошти внесли треті особи.
Справа Скороход — що відомо
Нагадаємо, наприкінці 2025 року до народної депутатки Ганни Скороход прийшли з обшуками. Її підозрюють у підбурюванні до надання хабаря у розмірі 250 тис. доларів. За версією слідства, фігуранти пропонували підприємцю за вказану суму «домовитися» з Радою національної безпеки і оборони України.
Сама Анна Скороход відкидає звинувачення. Вона заявила, що ніколи не вимагала грошей і не брала участі у наданні хабарів.
Проте задокументовано, як депутатка разом зі спільниками вимагала хабар з підприємця.
У грудні Скороход обрали запобіжний захід та призначили заставу в розмірі понад 3 млн грн. Ці кошти було внесено. Відповідно до рішення суду, на нардепку покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, вона була зобов’язана здати на зберігання свій закордонний паспорт і носити електронний браслет.