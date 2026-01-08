Суд зняв електронний браслет з Анни Скороход / © УНІАН

Реклама

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання сторони захисту народної депутатки Анни Скороход. Суд ухвалив рішення зняти з неї електронний засіб контролю, водночас підвищивши розмір застави до 4 млн грн.

Про це із зали суду повідомили кореспонденти «Суспільного».

Раніше Анна Скороход перебувала під електронним браслетом із 14 грудня. Тоді за неї було внесено заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень, кошти внесли треті особи.

Реклама

Справа Скороход — що відомо

Нагадаємо, наприкінці 2025 року до народної депутатки Ганни Скороход прийшли з обшуками. Її підозрюють у підбурюванні до надання хабаря у розмірі 250 тис. доларів. За версією слідства, фігуранти пропонували підприємцю за вказану суму «домовитися» з Радою національної безпеки і оборони України.

Сама Анна Скороход відкидає звинувачення. Вона заявила, що ніколи не вимагала грошей і не брала участі у наданні хабарів.

Проте задокументовано, як депутатка разом зі спільниками вимагала хабар з підприємця.

У грудні Скороход обрали запобіжний захід та призначили заставу в розмірі понад 3 млн грн. Ці кошти було внесено. Відповідно до рішення суду, на нардепку покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, вона була зобов’язана здати на зберігання свій закордонний паспорт і носити електронний браслет.