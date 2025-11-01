Історія Міші з "Теремків": пес більше не безпритульний, але у Мережі нові суперечки

Пес Міша / © соцмережі

Пес Міша з Києва, якого не пустили до метро під час тривоги, знайшов домівку. Водночас у Мережі обговорюють неочікуване рішення приховувати родину, яка забрала собаку.

Про це пише Patron Pet Centr.

Пошук родини для Міші: як відбувався процес

Історія Міші, як відомо, облетіла всю країну. Його тимчасово прихистити у Patron Pet Center. Там собака зміг оговтатись, пройти обстеження та соціалізацію. Вже за кілька тижнів розпочалася процедура адопції.

За словами представників центру, чимало людей виявляли бажання поконтактувати з Мішею і ледь не одразу забрати до себе. Втім зоозахисники вирішили не поспішати.

«Наше завдання — щоб ця собака не залишилася на вулиці і про неї була адекватна турбота. З центру собаки на вулицю не повертаються. Якщо у центру є хоча б 1% сумніву, що собака може повернутися на вулицю, ми туди не віддамо», — запевнили у центрі.

Врешті-решт для пса обрали найкращих кандидатів з усіх, які залишили заявки. Там вважають, що це найкраща історія, яка могла статися з Мішею. Тепер пес має власний паспорт.

«Справа не в породі, справа в душі. У собак немає порід. Порода є тільки у людей. І наявність душі визначає наявність породи», — сказав журналіст Олексій Суханов.

Реакція Мережі

Під дописом центру користувачі Мережі залишають десятки коментарів. Українці незадоволені, що

То в яку родину конкретно Міша потрапив? Хто вони? Покажіть це місце.Покажіть Мішу разом з цими людьми будь-ласка.

В сенсі задля безпеки не показуєте??? А може його взагалі вже немає

родину можете не показувати, а Мішу в новому домі покажіть, будь ласка. За нього переймалась вся країна. Зробіть нормальні фото і відео, де його буде добре видно. Це ж не важко зробити. І у людей не буде питань.

Дивно. Чому не показати нову родину і умови, в яких тепер живе Міша?

А чому не показуєте нових господарів Міші? Що за секрет? Це не дуже гарно. виникає багато питань чи добре там собачці…

Де Міша! Питання залишається відкритим.Що ви приховуєте?

Я щаслива до мурах по спині, але можна побачити Мішу в цій родині? Господарів можна не показувати, але як йому там вся країна про це чекала огляд й хвилювалися мільйонами людей

Ураа!!!! Хай малому пощастить

Таємниця"усиновлення»!!! Хай буде щасливим хвостиком у добрій родині!!!

Наявність душі визначає наявність породи. Геніально. Це і про людей.Хай Міша радіє життю!

Як ми писали раніше, історія безпритульного пса Міші викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Собака жив біля станції метро «Теремки» у Києві.

Так, пухнастик роками ховався у метро від обстрілів. Але одного дня йому заборонили увійти, і це викликало обурення громадськості. Згодом зоозахисники вирішили забрати пса з вулиці, проте суперечки щодо його долі лише посилилися.

«Життя Мішки в небезпеці на вулиці, бо його можуть щомиті нагодувати отрутою! Метрополітен назвав Мішу талісманом „Теремків“ і дозволив йому ховатися від небезпеки. Насправді в метро його всі любили. Над собакою нависла загроза смерті. Більшість людей це не усвідомлюють, але зоозахист знає, з чим має справу! Тому ми вирішили негайно забирати Мішу з вулиці!» — написали на сторінці ГО Захист тварин «Плюшка».

Усі подробиці історії Міші, яка облетіла Мережу — читайте у матеріалі ТСН.ua.