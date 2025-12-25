- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 1 хв
Інцидент із водієм-втікачем у Києві: поліція показали запис із бодікамер
Правоохоронці показали запис з бодікамер, на якому зафіксовано конфлікт з чоловіком, який тікав від патруля у Києві.
Вчора, 24 грудня, у Дарницькому районі Києва правоохоронці зупинили 48-річного водія Mitsubishi для перевірки. Чоловік раптово розпочав рух та здійснив наїзд на поліцейського. Правоохоронці показали запис з бодікамер.
Про це повідомляє поліція Києва.
Як відомо, правоохоронець отримав тілесні ушкодження, а порушник — втік з місця події.
«Під час переслідування поліцейські розшукали авто зловмисника на вулиці Каунаській. Керманич не реагував на законні вимоги правоохоронців та зачинився в авто, тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали чоловіка», — йдеться у повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за фактом опору працівнику правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових обов’язків. Чоловікові готуються повідомити про підозру.
Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали водія-втікача. Порушник чинив опір, здійснив наїзд на правоохоронця і втік, намагаючись уникнути відповідальності.