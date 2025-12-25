ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Інцидент із водієм-втікачем у Києві: поліція показали запис із бодікамер

Правоохоронці показали запис з бодікамер, на якому зафіксовано конфлікт з чоловіком, який тікав від патруля у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поліція Києва

Поліція Києва / © скриншот з відео

Вчора, 24 грудня, у Дарницькому районі Києва правоохоронці зупинили 48-річного водія Mitsubishi для перевірки. Чоловік раптово розпочав рух та здійснив наїзд на поліцейського. Правоохоронці показали запис з бодікамер.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як відомо, правоохоронець отримав тілесні ушкодження, а порушник — втік з місця події.

«Під час переслідування поліцейські розшукали авто зловмисника на вулиці Каунаській. Керманич не реагував на законні вимоги правоохоронців та зачинився в авто, тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали чоловіка», — йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом опору працівнику правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових обов’язків. Чоловікові готуються повідомити про підозру.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали водія-втікача. Порушник чинив опір, здійснив наїзд на правоохоронця і втік, намагаючись уникнути відповідальності.

Дата публікації
Кількість переглядів
291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie