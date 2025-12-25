Інцидент із водієм-втікачем у Києві: поліція показали запис із бодікамер

Поліція Києва / © скриншот з відео

Вчора, 24 грудня, у Дарницькому районі Києва правоохоронці зупинили 48-річного водія Mitsubishi для перевірки. Чоловік раптово розпочав рух та здійснив наїзд на поліцейського. Правоохоронці показали запис з бодікамер.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як відомо, правоохоронець отримав тілесні ушкодження, а порушник — втік з місця події.

«Під час переслідування поліцейські розшукали авто зловмисника на вулиці Каунаській. Керманич не реагував на законні вимоги правоохоронців та зачинився в авто, тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали чоловіка», — йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом опору працівнику правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових обов’язків. Чоловікові готуються повідомити про підозру.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали водія-втікача. Порушник чинив опір, здійснив наїзд на правоохоронця і втік, намагаючись уникнути відповідальності.