Інститут кардіології імені академіка Стражеска продовжує роботу після російської атаки, але є загиблі

Інститут кардіології / © Міністерство охорони здоров'я України

Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска повідомив, що продовжує працювати у штатному режимі й приймає пацієнтів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Внаслідок ранкової атаки росіян найбільших ушкоджень зазнали відділення, які розташовувалися на третьому, четвертому і п’ятому поверхах ураженої будівлі: ендокринної кардіології та дисліпідемії, а також хронічної ішемічної хвороби серця.

Пацієнтів із цих відділень перевели до інших підрозділів Інституту. Зараз триває оцінювання збитків та визначення обсягу відновлювальних робіт.

Та найстрашніше — унаслідок обстрілу тут загинули люди: пацієнт і медпрацівниця. В Інституті висловили щирі співчуття родинам загиблих і всім, хто зазнав втрат чи поранень через черговий терор з боку Росії.

Як ми писали, у ніч проти 28 вересня РФ масовано вдарила по Києву безпілотниками та ракетами. На жаль, є жертви.