Інститут кардіології імені академіка Стражеска продовжує роботу після російської атаки, але є загиблі
Унаслідок ранкового російського удару по столиці постраждала будівля Інституту кардіології — загинули пацієнт та медпрацівниця.
Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска повідомив, що продовжує працювати у штатному режимі й приймає пацієнтів.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Внаслідок ранкової атаки росіян найбільших ушкоджень зазнали відділення, які розташовувалися на третьому, четвертому і п’ятому поверхах ураженої будівлі: ендокринної кардіології та дисліпідемії, а також хронічної ішемічної хвороби серця.
Пацієнтів із цих відділень перевели до інших підрозділів Інституту. Зараз триває оцінювання збитків та визначення обсягу відновлювальних робіт.
Та найстрашніше — унаслідок обстрілу тут загинули люди: пацієнт і медпрацівниця. В Інституті висловили щирі співчуття родинам загиблих і всім, хто зазнав втрат чи поранень через черговий терор з боку Росії.
Як ми писали, у ніч проти 28 вересня РФ масовано вдарила по Києву безпілотниками та ракетами. На жаль, є жертви.