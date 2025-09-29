ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Інститут кардіології імені академіка Стражеска продовжує роботу після російської атаки, але є загиблі

Унаслідок ранкового російського удару по столиці постраждала будівля Інституту кардіології — загинули пацієнт та медпрацівниця.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Інститут кардіології

Інститут кардіології / © Міністерство охорони здоров'я України

Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска повідомив, що продовжує працювати у штатному режимі й приймає пацієнтів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Внаслідок ранкової атаки росіян найбільших ушкоджень зазнали відділення, які розташовувалися на третьому, четвертому і п’ятому поверхах ураженої будівлі: ендокринної кардіології та дисліпідемії, а також хронічної ішемічної хвороби серця.

Пацієнтів із цих відділень перевели до інших підрозділів Інституту. Зараз триває оцінювання збитків та визначення обсягу відновлювальних робіт.

Та найстрашніше — унаслідок обстрілу тут загинули люди: пацієнт і медпрацівниця. В Інституті висловили щирі співчуття родинам загиблих і всім, хто зазнав втрат чи поранень через черговий терор з боку Росії.

Як ми писали, у ніч проти 28 вересня РФ масовано вдарила по Києву безпілотниками та ракетами. На жаль, є жертви.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie