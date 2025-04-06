"Янгол врятував удруге": житель Києва розповів про пережиту атаку

Обстріл Києва 6 квітня / © Управління ДСНС Києва

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Мешканець Києва Михайло розповів про пережиту атаку. Він поділився, що янгол рятує його вже удруге. Чоловік показав, що довкола немає військових обʼєктів.

Про це пише “Реальний Київ”.

Дата публікації 10:17, 06.04.25 Кількість переглядів 5 Киянин розповів про пережиту атаку

“12 лютого прилетіло, мене янгол врятував. Тепер, будь ласка, сьогодні. Теж мене врятував. Смерть якось йде від мене, а я її не тягну до себе. Тягну позитив”, — розповів чоловік.

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Він наголосив: противник гатить по цивільних об’єктах.

“Тут у нас і хімія, і меблі, і шкіра, і ремонт байків. Нема військових обʼєктів!”, — розповідає він та показує наслідки атаки.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Загинула щонайменше одна людина.