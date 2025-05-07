Який вигляд має квартира у Києві, де через обстріл РФ загинули мати й син: моторошні кадри

Атака на Київ / © Київська міська прокуратура

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Вночі 7 травня росіяни атакували Київ дронами. Через уламки ворожого БпЛА в одному з будинків загинули мати й син. Журналісти показали, який вигляд має їхня квартира.

Кадри оприлюднив "КИЇВ24".

Дата публікації 14:19, 07.05.25 Кількість переглядів 5 Який вигляд має квартира у Києві, в якій через російський БпЛА загинули мати й син

Квартира вигоріла вщент

Як відомо, квартира опинилась під епіцентром вибуху. Вона вигоріла вщент — від температури вигнуло двері, а цегла стала чорна. Дихати у приміщення дуже складно. Серед сміття та залишків речей, які змішалися, навіть важко зрозуміти, що в помешканні було раніше.

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Жінці за два дні мало виповнитись 65 років, а її синові — назавжди залишиться 27.

Сусідам жертв російської атаки пощастило більше, вони не постраждали. Зізнаються, що збитки оцінюються у щонайменше 100 тисяч гривень, але це лише гроші: “Ось там (у сусідів — ред.) вже нічого не можна змінити. Це дуже страшно”,

Нагадаємо, загиблі внаслідок влучання російського дрона у Києві 7 травня були волонтерами. Мати й син займалися порятунком тварин. Разом із сім’єю загинули майже усі коти, врятувати вдалося лише одного.