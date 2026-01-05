ТСН у соціальних мережах

Київ
1245
1 хв

Який вигляд має клініка на Оболоні в Києві після атаки РФ (фото, відео)

У Києві документують наслідки влучання БпЛА в будівлю приватної клініки, де обірвалося життя молодого чоловіка.

Ірина Лаб'як
Руйнування приватної медичної клініки на Оболоні в Києві після атаки РФ

Руйнування приватної медичної клініки на Оболоні в Києві після атаки РФ / © Офіс Генерального прокурора

Поліція та Офіс генпрокурора України опублікували фото наслідків російської атаки по приватній медичній клініці в Оболонському районі Києва, яку ворог влаштував у ніч проти 5 січня.

Відповідні фото з’явилися у телеграм-каналах поліції та Офісу генпрокурора.

Через влучання російського дрона у медклініку на Оболоні спалахнула пожежа на другому поверсі будівлі.

Загинув 30-річний пацієнт, ще троє людей постраждали. Двоє жінок віком 97 та 77 років отруїлися продуктами горіння і їх госпіталізували до інших медичних установ. Третя постраждала — 42-річна жінка — медичну допомогу отримала на місці.

На місці подій працюють усі профільні служби. Прокурори, слідчі Нацполіції та СБУ документують наслідки російської збройної агресії. Розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.

Наслідки атаки на клініку на Оболоні Київ_1 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

атака на Київ 5 січня клініка на Оболоні_1 / © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

атака на Київ 5 січня клініка на Оболоні_2 / © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

атака на Київ 5 січня клініка на Оболоні_3 / © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

атака на Київ 5 січня клініка на Оболоні_4 / © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

Наслідки атаки на клініку на Оболоні Київ_2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Атака на Київ клініка на Оболоні_2 / © ТСН

© ТСН

Атака на Київ клініка на Оболоні_5 / © ТСН

© ТСН

Атака на Київ клініка на Оболоні_3 / © ТСН

© ТСН

Атака на Київ клініка на Оболоні_4 / © ТСН

© ТСН

Атака на Київ клініка на Оболоні_1 / © ТСН

© ТСН

клініка на Оболоні в Києві після атаки_1 / © ТСН

© ТСН

клініка на Оболоні в Києві після атаки_2 / © ТСН

© ТСН

клініка на Оболоні в Києві після атаки_3 / © ТСН

© ТСН

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня Росія атакувала Україну балістикою та «Шахедами», поціливши у приватну клініку в Оболонському районі Києва. Внаслідок удару загинув пацієнт, ще кілька людей постраждали. Мер Віталій Кличко повідомив про евакуацію 70 осіб. На місці влучання працюють екстрені служби та поліція.

