Який вигляд має клініка на Оболоні в Києві після атаки РФ (фото, відео)

Руйнування приватної медичної клініки на Оболоні в Києві після атаки РФ / © Офіс Генерального прокурора

Поліція та Офіс генпрокурора України опублікували фото наслідків російської атаки по приватній медичній клініці в Оболонському районі Києва, яку ворог влаштував у ніч проти 5 січня.

Відповідні фото з’явилися у телеграм-каналах поліції та Офісу генпрокурора.

Через влучання російського дрона у медклініку на Оболоні спалахнула пожежа на другому поверсі будівлі.

Загинув 30-річний пацієнт, ще троє людей постраждали. Двоє жінок віком 97 та 77 років отруїлися продуктами горіння і їх госпіталізували до інших медичних установ. Третя постраждала — 42-річна жінка — медичну допомогу отримала на місці.

На місці подій працюють усі профільні служби. Прокурори, слідчі Нацполіції та СБУ документують наслідки російської збройної агресії. Розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.

Відео наслідків удару по клініці на Оболоні в Києві

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня Росія атакувала Україну балістикою та «Шахедами», поціливши у приватну клініку в Оболонському районі Києва. Внаслідок удару загинув пацієнт, ще кілька людей постраждали. Мер Віталій Кличко повідомив про евакуацію 70 осіб. На місці влучання працюють екстрені служби та поліція.