Який рівень захисту мають київські ТЕЦ: заступник Кличка дав детальну відповідь

Російські дрони атакували українську ТЕЦ / © Фото з відкритих джерел

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв прокоментував ситуацію із захистом критичної інфраструктури Києва, зокрема теплоелектроцентралей (ТЕЦ), на тлі зростання кількості обстрілів та звинувачень щодо недостатнього рівня оборони енергооб’єктів.

Про це Пантелєєв розповів в інтерв’ю Hromadske.

Пантелєєв підтвердив, що на київських ТЕЦ зараз застосовується найменший, тобто перший, рівень захисту, оскільки їх «усього два». Третій, найбільш надійний рівень, схожий на «захисний саркофаг», існує лише «теоретично».

«Ми чули ці звинувачення. Але ж зараз із кожним обстрілом пошкоджуються різні об’єкти в країні. І, мабуть, є очевидним, що певні об’єкти захистити так, щоб їх не можна було уразити, — неможливо», — зазначив заступник голови КМДА.

Чиновник також наголосив на неможливості застосування вищого рівня захисту до ТЕЦ, закликаючи міністерства не вводити людей в оману.

«Ми вже теж звернулися до міністерств, щоб людей не вводили в оману. Бо ТЕЦ просто неможливо захистити захистом другого рівня», — підкреслив Пантелєєв.

Ці заяви пролунали на тлі регулярних масованих атак на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що опалювальний сезон 2025-2026 стане найскладнішим за весь час повномасштабної війни, оскільки Росія жорстко атакує одночасно всі енергетичні об’єкти столиці. Експерти погоджуються, що атаки росіян набули системного та масового характеру. Однак зауважують, що простих попереджень замало — потрібно діяти, аби ворогу не вдалося занурити місто у повний блекаут.