Якою буде погода у Києві та області 17 червня: прогноз синоптиків

Погода / © ТСН

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Синоптики зробили прогноз погоди на добу 17 червня по території Київщини та Києва. Так, очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі без опадів. Проте вдень можливий невеликий короткочасний дощ.

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Попереджають про вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

“Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°, у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загалом погода в Україні 16-22 червня в Україні буде спекотною. Проте 20 та 21 червня дещо похолоднішає (окрім півдня). Періодичні дощі — переважно по півночі країни.

У вівторок, 17 червня, дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці — на півночі, ввечері — на сході, на півдні — лише на Одещині. Вітер буде північно-західним, часом рвучким. Удень очікується +21+26 градусів, на півдні +25+30 градусів. Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, +17+22 градуси.

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“У Києві 17-го червня вранці пройде дощ, ймовірно з грозою, вдень без істотних опадів. Температура повітря становитиме +22+24 градуси”, — каже Діденко.