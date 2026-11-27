Головна ялинка Києва / © Folk Ukraine / Facebook

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У Києві на Софійській площі розпочали встановлення головної новорічної ялинки. Монтаж планують завершити до 4 грудня, а урочисто засвітити ялинку — 6 грудня, у День святого Миколая.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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© КМДА

Головна ялинка Києва 2026: якою буде святкова локація на Софійській площі

Цьогорічна святкова композиція отримала назву «Світло всередині». За задумом організаторів, особливістю оформлення стане не лише зовнішнє оздоблення, а й простір усередині ялинки.

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«Концепція „Світло всередині“ передбачає цікаво оформлений простір і всередині ялинки. Вона буде 16 метрів заввишки. На локації розташують і ярмарковий будиночок та дитячий паровоз», — додав Кличко.

Для створення ялинки планують використати близько 3 тисяч хвойних гілок. До монтажу запрошують волонтерів — організатори розраховують залучити щонайменше 500 людей, які допомагатимуть розправляти та кріпити гілки.

«Їхнє завдання — допомогти зібрати та підготувати близько 3 тисяч хвойних гілок, які використають для оформлення конструкції», — розповідав «Суспільному» президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Великого різдвяного ярмарку та інших розважальних локацій біля ялинки не облаштовуватимуть. Поруч працюватиме лише одна точка з гарячими напоями.

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Коли засвітять головну ялинку Києва та хто оплатить її встановлення

За інформацією організаторів, масових заходів з нагоди відкриття головної ялинки не передбачено.

Також вони повідомили, що через ситуацію в енергосистемі гірлянди працюватимуть автономно — від генератора та акумуляторів. Святкову ілюмінацію вмикатимуть щодня до 22:00.

Ялинку встановлюють за ініціативи представників бізнесу. Усі витрати на монтаж, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації бере на себе організатор. Кошти з міського бюджету на це не виділятимуть.

Про це також повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наголосивши:

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«Витрати на встановлення, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації організатор бере на себе. Кошти з бюджету міста на це не виділятимуть».

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кременчуці на Полтавщині почали встановлювати новорічну ялинку ще на початку листопада. Однак ініціатива викликала неоднозначну реакцію містян: частина з них обурилася, адже в оселях досі не було опалення. Водночас інші мешканці підтримали встановлення святкового дерева заради дітей.

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