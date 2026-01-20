Які райони перебувають без води після обстрілу Києва

© pixabay.com

Реклама

Унаслідок ворожих обстрілів у Києві знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури. Це призвело до масштабних перебоїв із водопостачанням у різних районах столиці.

Про це повідомляють у Київводоканалі.

Де немає водопостачання

Наразі водопостачання майже повністю відсутнє на Лівобережжі — без води залишилися Деснянський, Дарницький та Дніпровський райони. У житловому масиві Троєщина вода подається зі зниженим тиском.

Реклама

“На зниженому тиску у водопровідних мережах Правобережної частини міста залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах”, — пише Київводоканал.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації. Наразі тривають роботи з відновлення електроживлення та повернення системи водопостачання до нормального режиму роботи.

Мешканців столиці закликають економно використовувати воду та стежити за офіційними повідомленнями міських служб.

Раніше стало відомо, що РФ учергове вдарила по Києву, є наслідки.

Реклама

Зокрема, без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок. 80% із цих будинків — це об’єкти, де тепло щойно встигли відновити після попередньої масованої атаки 9 січня. Ще вчора ввечері лише 16 будинків у місті залишалися без тепла як наслідок попередніх руйнувань.

Лівий берег — повністю без водопостачання. Фахівці намагаються стабілізувати систему, щоб повернути воду в квартири киян.