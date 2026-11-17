Які мости працюють у Києві 17 листопада / © Getty Images

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Через нічний обстріл Києва росіянами зазнали пошкоджень Північний та Південний мости. Проїзд ними зараз повністю перекритий. Ділимося, які мости працюють у Києві та як дістатися з правого на лівий берег і навпаки.

Про це повідомили у КМДА.

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Як працюють мости у Києві 17 листопада

У КМДА пишуть, що крім перекритих Північного та Південного мостів, наразі всі інші переправи продовжують працювати.

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Подільський мостовий перехід — проїзд у бік правого берега призупиняють приблизно на 15 хвилин одразу після оголошення повітряної тривоги.

Міст Метро та Дарницький міст — працюють у звичному режимі без обмежень.

На мосту Патона запроваджено реверсивну схему проїзду. З 06:00 до 16:00 транспорт пропускають з лівого на правий берег, а з 16:00 до опівночі — у зворотному напрямку, з правого берега на лівий.

Водіїв закликають зважати на зміни та обирати зручний графік пересування містом.

Затори в Києві 17 листопада

Нагадаємо, у Києві через тимчасове перекриття Північного та Південного мостів виник транспортний колапс і масштабні затори, особливо поблизу мосту Патона.

Через обмеження руху громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами: зокрема, автобуси №73 та №101 перенаправили через Подільський мостовий перехід, №22 та №91 — через Дарницький міст, автобус №31ТР їздить вулицею Глибочицькою до метро «Лук’янівська», а також скоригували рух тролейбусів №30, №31, №44 та №50.

Окрім проблем на дорогах, у столиці виникли перебої з теплопостачанням — унаслідок удару по Південному мосту було пошкоджено тепломережу, через що без опалення залишилися близько 313 будинків.

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