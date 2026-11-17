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- Київ
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Які мости працюють у Києві після нічної атаки РФ: актуальна схема руху
У Києві через пошкодження внаслідок нічної російської атаки закрили Північний та Південний мости. Водночас інші переправи продовжують працювати.
Через нічний обстріл Києва росіянами зазнали пошкоджень Північний та Південний мости. Проїзд ними зараз повністю перекритий. Ділимося, які мости працюють у Києві та як дістатися з правого на лівий берег і навпаки.
Про це повідомили у КМДА.
Як працюють мости у Києві 17 листопада
У КМДА пишуть, що крім перекритих Північного та Південного мостів, наразі всі інші переправи продовжують працювати.
Подільський мостовий перехід — проїзд у бік правого берега призупиняють приблизно на 15 хвилин одразу після оголошення повітряної тривоги.
Міст Метро та Дарницький міст — працюють у звичному режимі без обмежень.
На мосту Патона запроваджено реверсивну схему проїзду. З 06:00 до 16:00 транспорт пропускають з лівого на правий берег, а з 16:00 до опівночі — у зворотному напрямку, з правого берега на лівий.
Водіїв закликають зважати на зміни та обирати зручний графік пересування містом.
Затори в Києві 17 листопада
Нагадаємо, у Києві через тимчасове перекриття Північного та Південного мостів виник транспортний колапс і масштабні затори, особливо поблизу мосту Патона.
Через обмеження руху громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами: зокрема, автобуси №73 та №101 перенаправили через Подільський мостовий перехід, №22 та №91 — через Дарницький міст, автобус №31ТР їздить вулицею Глибочицькою до метро «Лук’янівська», а також скоригували рух тролейбусів №30, №31, №44 та №50.
Окрім проблем на дорогах, у столиці виникли перебої з теплопостачанням — унаслідок удару по Південному мосту було пошкоджено тепломережу, через що без опалення залишилися близько 313 будинків.