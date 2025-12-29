ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
1 хв

Яка ситуація зі світлом на Лівому березі Києва: заява ДТЕК

Ситуація наразі не дозволяє повернутись до графіків відключень світла на Лівому березі Києва.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла в Києві

Відключення світла в Києві / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

На Лівому березі Києва 29 грудня тривають екстрені відключення світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російської атаки.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

За даними ДТЕК, ситуація з електроенергією наразі не дозволяє повернутись до графіків відключень світла на Лівому березі Києва.

Енергетики роблять усе задля якнайшвидшої ліквідації наслідки ворожої масованої атаки.

«Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за розуміння та підтримку», — додали в компанії.

Нагадаємо, як повідомили 29 грудня в «Укренерго», в Києві та області триває ліквідація наслідків масованої атаки. Станом на ранок понеділка знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів на Київщині. Аварійно-відновлювальні роботи цілодобово тривають у кожному з регіонів, що постраждали від ворожих ударів.

Дата публікації
Кількість переглядів
343
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie