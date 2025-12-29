Яка ситуація зі світлом на Лівому березі Києва: заява ДТЕК

Відключення світла в Києві / © ТСН

На Лівому березі Києва 29 грудня тривають екстрені відключення світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російської атаки.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

За даними ДТЕК, ситуація з електроенергією наразі не дозволяє повернутись до графіків відключень світла на Лівому березі Києва.

Енергетики роблять усе задля якнайшвидшої ліквідації наслідки ворожої масованої атаки.

«Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за розуміння та підтримку», — додали в компанії.

Нагадаємо, як повідомили 29 грудня в «Укренерго», в Києві та області триває ліквідація наслідків масованої атаки. Станом на ранок понеділка знеструмленими залишаються близько 9000 абонентів на Київщині. Аварійно-відновлювальні роботи цілодобово тривають у кожному з регіонів, що постраждали від ворожих ударів.