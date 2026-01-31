Яка ситуація з теплом і водою у Києві: Кличко пояснив

Київ / © Associated Press

Після масштабної аварії в енергосистемі, яка залишила Київ без води та частково без тепла, комунальні служби розпочали поетапне відновлення послуг. Столиця поступово повертається до штатного режиму функціонування.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера, першопричиною колапсу стала відсутність електропостачання на об’єктах критичної інфраструктури. Це призвело до ланцюгової реакції.

«Через відсутність постачання зупинилися роботи наших помп — тих, які подають тиск води. Зменшився тиск, зупинилася подача води», — пояснив Віталій Кличко.

Наразі фахівцям вдалося перезапустити систему, і вода починає повертатися в домівки киян. Проте мер наголосив, що процес не може бути миттєвим: «Ми не можемо так швидко зробити, але поступово ми відновимо як воду, так і теплопостачання».

Ситуація з опаленням залишається складною, але контрольованою. Зараз комунальники запускають централізоване теплопостачання у ті житлові масиви, де воно зникло через знеструмлення.

«Ми запускаємо централізоване теплопостачання. Там ще декілька сотень будинків у місті залишилось (без тепла — ред.)», — уточнив міський голова.

Кличко розповів про труднощі, з якими стикаються аварійні бригади. Окрім технічних проблем на електропідстанціях та в щитових, місто відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

«Ми працюємо в екстремальних умовах. Не вистачає працівників. Але працюємо цілодобово, незважаючи на ці виклики», — наголосив мер.

Він звернувся до киян із проханням ставитися з розумінням до ситуації та поважати працю людей, які роблять усе можливе для забезпечення міста базовими послугами.

Нагадаємо, 31 січня у Києві через аварійну ситуацію в енергосистемі України було повністю зупинено роботу метрополітену, а також виникли перебої з водо- й теплопостачанням.

Станом на тепер у столиці поступово відновлюють рух метро: поїзди вже курсують на синій лінії між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки» та на зеленій — «Червоний Хутір» — «Сирець», тоді як на червоній лінії тривають фінальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.