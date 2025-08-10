Як у Києві працює ринок нелегального таксі під час комендантської години: журналісти з’ясували ціну питання

Таксі Київ / © ТСН.ua

Журналісти викрили нелегальний бізнес таксі у Києві, який працює у комендантську годину. Вони провели розслідування, щоб встановити, хто возить киян попри комендантську і чому «схема» процвітає третій рік війни.

Про це повідомляє Bihus.info.

«Вночі Київ мав би засинати. Такі реалії та правила воєнного часу. Вулиці — порожні, таксі — тільки для тих, у кого є спецдозвіл. Але варто зазирнути в Telegram — і ви знайдете ціле підпільне місто: водії без ліцензій, ціни до 4000 грн і поїздки, про які не дізнається податкова», — зазначається у повідомленні.

Як працює нічний ринок таксі

У матеріалі присутня прихована зйомка під час нічної поїздки, де розслідувачка розпитала про те, яким чином у таксі у Києві пересувається під час комендантської. Усе через табличку «преса», яку можна купити через відповідні канали. Таксист дає дівчині «перевірений» контакт.

Журналістка подзвонила за номером телефону, який дав їй таксист. Діалог був таким:

— Судимості немає?

— Ні, судимості немає.

— Я хочу просто запитати, скільки це буде коштувати?

— Це коштує 500 доларів.

— Скільки?

— П’ятьсот.

— А можна сказати, як воно працює, і чи надовго буде ця перепустка?

— Вона працює рівно на рік. Робиться вона із запасом на місяць, поки вона робитиметься, ви отримуєте, і з того моменту вона діє на рік. У вас буде посвідчення та перепуска під лобове скло.

— А посвідчення в сенсі буде? Яке буде посвідчення?

— Я вам скину зразок у Telegram.

— А як переконатися, що вона там точно справжня? Буде якийсь підпис, печатка? А від кого? Це буде під КМВА? Хто видає? КМВА?

— Так, КМВА це видає.

Усе «просто»: ціна питання — 500 доларів, і у вас перепустка від КМВА. За ці гроші пропонують прес-карту плюс саморобну перепустку на авто від преси. Купити перепустку можна не зважаючи на те, є ви журналістом чи ні. Документи оформлює компанія з назвою Всеукраїнське інформаційне агентство Укрінфопрес.

Зазначається, що у Києві за час Великої війни видали майже 18 тисяч спецдозволів на автівки, щоб пересуватися містом у комендантську. Також є дані за конкретними органами й посадовцями:

екс перший заступник мера Микола Поворозник — понад 10 тисяч спецдозволів, зокрема 1 150 лише за 24 дні січня цього року;

заступник мера Петро Пантєлєєв — майже 3 тисячі перепусток за 2022–2024 роки;

керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний — понад 2 тисячі за 2022–2024 роки;

КМВА — близько 3 тисяч документів з 2022 року.

Водночас автори матеріалу зауважують, що існує сценарій, в якому військові підробляють вночі у таксі. Журналісти закликали мінімізувати засудження цих людей, а натомість подбати про їхнє гідне працевласштування. Цим має комплексно займатися влада та громадськість. Зокрема, розслыдувачі звернулися до Міністерства ветеранів.

«Покажіть ефективність своєї роботи, запропонувавши тим, хто пройшов війну, можливість знайти у цивільному житті достойну роботу. Ви потрібні для того, щоб у цих хлопців і дівчат було нормальне майбутнє після війни, як у тих, хто захищав нас. Не моя задача пропонувати рішення проблеми сірого ринку таксі, але цим відео ми точно хотіли б звернути увагу на те, що проблема є. І закривати очі, робити вигляд, що цього не існує, не спрацює Там, де немає правил, потрібно їх створювати», — завершила журналістка Олександри Федорко.

Реакція влади

На розслідування відерагував голова Київвської міської військової адміністрації Тимиру Ткаченко. Він зауважив, що журналістська спільнота вчергове допомогла підсвітити важливу проблему, яку слід вирішити.

«У нас є проблема з нічними таксі. Загалом журналісти правильно її окреслили. Частина цієї проблеми — перепустки для переміщення під час комендантської години. Роками вони роздавалися безконтрольно. Після прийняття посади начальника КМВА я розпочав аудит. Заступники Кличка Пантелеєв, Загуменний та Поворозник інформацію не надали в тому вигляді, в якому ведеться реєстр виданих перепусток. Отже реєстру немає», — пояснив він.

Бездумна видача перепосток невідомо-кому, наголошує Ткаченко, це загроза і це проблема, яку КМВА тепер отримала у спадок.

«КМВА на шляху вирішення цієї проблеми зробила дві речі. Перша — я перепусток не видаю. І друге — цифровізація. Ми взяли досвід Вінницької ОВА, створили техпроцеси і направили їх в ГІОЦ (Київ Цифровий) для розробки. У нас повинен вийти цифровий інструмент. Одночасно з цим ми будемо змінювати процедури надання дозволів на рух вночі. Це дасть можливість скасувати паперові перепустки повністю», — зауважив посадовець.

На жаль, констатував голова МВА, столиця на цифровізацію грошей поки не виділяє. Тому він звернувся до Кличка.

«Віталію Володимировичу, ваше ігнорування сучасних та корисних ініціатив призводить саме до того, що ця корупція й далі розвивається», — акцентував Ткаченко.

Також Ткаченко додав, що влада має намір реалізувати ініціативу з легального первезення людей вночі, які мають відповідну потребу. Наразі тривають перемовини з усіма ключовими сервісами. Втім, додає він, поки не буде результату, говорити про це передчасно.

Нагадаємо, після атаки на Київ 6 червня стрімко зросли різко ціни на таксі. Зокрема, серйозно постраждала ділянка між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна», що призвело до перебоїв у русі поїздів на червоній гілці метрополітену.

Кияни, які зранку намагаються дістатися на роботу, до лікарні чи на інші важливі справи, зткнулися з транспортним колапсом. Частина вулиць на Лівому березі перекрита рятувальниками та комунальниками, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Через це змінено маршрути тролейбусів, частину з них взагалі скасовано або скорочено.

Через транспортний колапс вартість поїздки за допомогою таксі навіть на невелику відстань у Києві могла перевищувати 800–1000 гривень, і це викликало хвилю обурення, жартів і мемів.