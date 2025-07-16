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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Як у кіно: в Києві викрали 15 млн грн через отвір у багажнику (фото)

У Києві викрили групу зловмисників, які викрали 15 мільйонів гривень з авто обмінника. Гроші дістали через отвір у багажнику.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пограбування авто обмінника в Києві

Пограбування авто обмінника в Києві / © Поліція Києва

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка викрала з автомобіля пункту обміну валют майже 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили у поліції Києва.

Слідство встановило, що організатором крадіжки є 46-річний киянин, раніше засуджений за умисне вбивство. До справи він залучив ще трьох чоловіків — жителя Київської області та двох мешканців Києва віком 36 і 43 роки.

Протягом року зловмисники стежили за маршрутом автомобіля обмінника, знали, що кошти певний час зберігаються в багажнику, і заздалегідь вирізали в ньому отвір. У день злочину заблокували двері офісу обмінного пункту та, скориставшись виведеною мотузкою, витягли з багажника сумку з 8 млн гривень і 165 тис. євро.

Затриманий чоловік / © Поліція Києва

Затриманий чоловік / © Поліція Києва

Затриманий чоловік / © Поліція Києва

Затриманий чоловік / © Поліція Києва

Затриманий чоловік / © Поліція Києва

Затриманий чоловік / © Поліція Києва

Організатора схеми оперативно затримали. Нині підозру оголошено всім чотирьом фігурантам за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка в особливо великих розмірах, скоєна групою осіб з проникненням у сховище.

Голосіївський районний суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для організатора встановили заставу у 9 млн грн, для спільників — від 3 до 5 млн грн. Усім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пограбування авто обмінника в Києві / © Поліція Києва

Пограбування авто обмінника в Києві / © Поліція Києва

Пограбування авто обмінника в Києві / © Поліція Києва

Пограбування авто обмінника в Києві / © Поліція Києва

Нагадаємо, нещодавно озброєні нападники захопили вантажівку з дорогоцінним вантажем дорогою до порту Мансанільйо. Компанія втратила мільйони доларів.

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