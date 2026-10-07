«Як сиділи, так і згоріли»: моторошні подробиці смертельного ракетного удару по Києву

Подробиці про загиблих від удару по Києву 7 жовтня

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У Дарницькому районі Києва сьогодні вночі смертельний ракетний удар прийшовся на територію гаражного кооперативу. Внаслідок обстрілу загинули двоє охоронців — чоловіки віком 66 та 73 роки.

Про це повідомляє «Київ24».

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Чоловіки навіть не встигли перелякатися: удар РФ забрав життя двох охоронців

Очевидці розповідають, що в момент влучання обидва працівники перебували у своїй службовій кімнатці. Саме там рятувальники згодом і знайшли їхні тіла.

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Один із потерпілих від удару, Володимир, з сумом згадує про загиблих:

«Я на шиномонтажі був. Бабахнуло так, що мене оглушило і завалило. Я виліз з-під завалів, а охоронці навіть не встигли злякатися. Я їм чай заніс, і вони сиділи, і бабах… Навіть чаю не встигли випити. Як сиділи, так і згоріли, навіть не кричали».

Зараз на місці трагедії продовжують працювати екстрені служби. На території досі є задимлення, тому надзвичайники ретельно проливають ділянку водою.

Навколо лежать уламки, розбите скло, понівечені гаражні бокси та припарковані авто. Сильна вибухова хвиля деформувала металеві ворота багатьох гаражів, через що їхні власники тепер не можуть дістатися всередину або зачинити приміщення.

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Значна частина площі гаражів вигоріла. На місці збираються власники гаражів та поліція.

© Прокуратура Києва

© Прокуратура Києва

© Прокуратура Києва

Наслідки атаки на Київ 7 жовтня

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих.

Наслідки ворожого удару зафіксували на території гаражного кооперативу. Наразі інформацію про інші наслідки атаки уточнюють.

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