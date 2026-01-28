Як швидко зможуть відновити ТЕЦ у Києві: експерт дав невтішний прогноз

Пункти Незламності у Києві / © Associated Press

Найближчими днями існує висока ймовірність нових масованих ударів по критичній інфраструктурі Києва. Російські окупанти, ймовірно, спробують «привітати» учасників мирного саміту в Об’єднаних Арабських Еміратах черговим терором цивільного населення.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами експерта, за чотири роки війни українці вже добре вивчили тактику ворога. Росіяни традиційно намагаються бити у найбільш вразливі моменти. Зараз таким моментом є прогнозоване похолодання та політична подія в ОАЕ.

«Холод не пошкодує нікого. Якщо будуть великі морози, плюс ще намічається черговий так званий мирний саміт в ОАЕ, то, я думаю, росіяни не зможуть пропустити цю історію, щоб саме в ці морози, в цей період не вдарити черговий раз по критичній інфраструктурі міста Києва», — зазначив Омельченко.

Він підкреслив, що ППО має бути у стані підвищеної готовності, адже «починаючи з п’ятниці ймовірність таких ударів може бути дуже високою». Пріоритетними цілями ворога можуть стати об’єкти теплозабезпечення, а також підстанції «Укренерго» навколо столиці, що відповідають за передачу електроенергії.

Чи можливе швидке відновлення ТЕЦ

Щодо термінів повернення столиці до нормального життя, прогнози експерта є стриманими. Навіть за умови максимальної консолідації зусиль усієї країни, підготувати систему до наступної зими можна лише на рівні «аварійного режиму».

«В аварійному режимі її можна вирішити, якщо будуть докладені максимальні зусилля всієї країни. То можна за рік вирішити більш-менш. Все одно вона буде перебувати в аварійному режимі», — пояснив фахівець.

Омельченко наголосив, що неможливо швидко замістити втрачені потужності гігантів, таких як ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які будувалися роками. Він також застеріг від завищених очікувань щодо когенераційних установок (міні-ТЕЦ).

«Тут не має бути ніяких ілюзій, що ми зараз понавозимо когенераційних установок, і вони це все замість. Ні. Це серйозні проєкти. Вони теж не так швидко реалізуються. Треба багато часу — від восьми місяців», — підсумував Омельченко.

Нагадаємо, у Києві без опалення залишаються 737 житлових будинків, найгірша ситуація фіксується на Троєщині.

Через пошкодження критичної інфраструктури комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово, до відновлення теплопостачання залучено понад тисячу фахівців, зокрема аварійні бригади з інших регіонів України та спеціалістів «Укрзалізниці».