Як швидко промерзнуть багатоповерхівки без опалення: експерт назвав критичні терміни

Багатоповерхівки без опалення замерзнуть за одну-три доби

Через ворожу атаку інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень, залишивши значну частину міста без тепла. З огляду на різке зниження температури, ситуація може стати критичною вже найближчої доби.

Про загрозу «замороження житлового фонду» попередив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в коментарі УНІАН.

Хто замерзне найшвидше

За словами експерта, швидкість втрати тепла напряму залежить від типу забудови та матеріалів.

«Хрущовки» (5-поверхівки): Найбільш вразлива категорія.

«Звичайна п’ятиповерхівка за таких морозів, які починаються в ніч проти 10 січня, за добу перетвориться на холодильник», — зазначив Ігнатьєв.

Панельні будинки (9-поверхівки): Ситуація трохи краща, особливо якщо частина квартир утеплена. Критичний час — півтори доби .

Новобудови (2015–2020 роки): Сучасні будинки мають кращу енергоефективність і можуть утримувати придатну для життя температуру до трьох діб.

«Якщо за три доби ми не відновимо теплопостачання, то ці будинки також почнуть промерзати», — підкреслив фахівець.

Чи є надія на локальні котельні?

Ігнатьєв зауважив, що будинки, які підключені до невеликих точкових котелень, можуть уникнути колапсу. Вони здатні забезпечувати райони теплом автономно, але є важлива умова.

«Головне, аби працювала насосна група та була електрика», — зауважив Ігнатьєв.

Нагадаємо, Кличко розповів, коли киянам повернуть тепло в будинки. Частині київських багатоповерхівок планують відновити опалення вже сьогодні ввечері.