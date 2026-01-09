- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 1 хв
Як швидко промерзнуть багатоповерхівки без опалення: експерт назвав критичні терміни
Внаслідок масованого обстрілу половина Києва залишилася без теплопостачання. Через сильні морози, які прогнозують вже з ночі проти 10 січня, старі будинки ризикують повністю промерзнути всього за 24 години.
Через ворожу атаку інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень, залишивши значну частину міста без тепла. З огляду на різке зниження температури, ситуація може стати критичною вже найближчої доби.
Про загрозу «замороження житлового фонду» попередив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в коментарі УНІАН.
Хто замерзне найшвидше
За словами експерта, швидкість втрати тепла напряму залежить від типу забудови та матеріалів.
«Хрущовки» (5-поверхівки): Найбільш вразлива категорія.
«Звичайна п’ятиповерхівка за таких морозів, які починаються в ніч проти 10 січня, за добу перетвориться на холодильник», — зазначив Ігнатьєв.
Панельні будинки (9-поверхівки): Ситуація трохи краща, особливо якщо частина квартир утеплена. Критичний час — півтори доби.
Новобудови (2015–2020 роки): Сучасні будинки мають кращу енергоефективність і можуть утримувати придатну для життя температуру до трьох діб.
«Якщо за три доби ми не відновимо теплопостачання, то ці будинки також почнуть промерзати», — підкреслив фахівець.
Чи є надія на локальні котельні?
Ігнатьєв зауважив, що будинки, які підключені до невеликих точкових котелень, можуть уникнути колапсу. Вони здатні забезпечувати райони теплом автономно, але є важлива умова.
«Головне, аби працювала насосна група та була електрика», — зауважив Ігнатьєв.
Нагадаємо, Кличко розповів, коли киянам повернуть тепло в будинки. Частині київських багатоповерхівок планують відновити опалення вже сьогодні ввечері.