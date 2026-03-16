Як шукати роботу зараз: практичні поради експерта

Якщо шукаєте нову роботу, хочете змінити компанію або взагалі перейти в іншу сферу, нині для цього чи не найкращий час. Компанії активно конкурують за таланти, частіше звертають увагу не лише на професійні навички, а й на особисті якості кандидатів, і готові навчати всього необхідного.

Разом із керівницею департаменту рекрутингу та HR Work.ua Ярославою Павленко розповідаємо, як шукати роботу саме зараз.

Конкуренція за таланти

2025 року ринок праці України повернувся вже до понад 90% довоєнних показників і далі відновлюється цього року. Тепер — період ринку кандидата: це означає, що саме роботодавці конкурують за таланти, а не навпаки. А це сигнал: якщо є бажання знайти роботу, змінити її або навіть перейти в іншу професію, можливості для цього є.

«За даними ринку, три з чотирьох компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів, особливо у виробництві, логістиці, будівництві та робітничих спеціальностях. Попит також зростає в ІТ, медицині й технічних сферах. Через це роботодавці готові наймати людей без досвіду та інвестувати в навчання. Для кандидатів це гарна ситуація: з’являється більше можливостей почати новий професійний шлях і гнучкіше підходити до пошуку роботи», — зазначає керівниця департаменту рекрутингу та HR Work.ua Ярослава Павленко.

Менше відгуків — більше якості

Масове розсилання резюме поступово відходить у минуле. Рекрутери не радять бездумно відгукуватися на десятки вакансій у розрахунку, що хоча б одна з них спрацює. Натомість варто зменшити кількість відгуків, але зробити їх більш якісними й підготовленими під конкретну вакансію.

«Багато залежить від конкретної компанії та її підходу до найму, тому важливо уважно вивчати роботодавця й вакансію, на яку ви подаєтеся. Десь можуть просити супровідний лист, десь достатньо мінімалістичного резюме, а іноді можуть запропонувати виконати тестове завдання. Важливо не використовувати один універсальний підхід для всіх вакансій, а підходити до кожної компанії персоналізовано», — радить експертка.

Основними способами пошуку роботи залишаються спеціалізовані платформи та job-портали. Крім того, активно використовують професійну мережу LinkedIn — як для пошуку вакансій, так і для професійного нетворкінгу. Інші соціальні мережі, наприклад Facebook, також можуть допомогти, але їхня ефективність зазвичай нижча.

Персональні зв’язки — цінний актив

У західних країнах значна частина вакансій закривається через професійні знайомства, рекомендації та особисті зв’язки. Наприклад, торішнє опитування працівників показало , що понад половину з них знайшла роботу саме завдяки особистим або професійним контактам. Це нормальна практика для живого, динамічного ринку праці, де сформовано професійні спільноти — і ця тенденція стає помітнішою і в Україні.

Ярослава Павленко зазначає, що сьогодні поширеними є реферальні рекомендації — коли кандидата радять знайомі або колеги. Також зростає роль кар’єрних подій, фестивалів і професійних спільнот, де кандидати можуть безпосередньо знайомитися з роботодавцями: «Це означає, що кандидатам варто не лише відгукуватися на вакансії, а й розвивати професійні контакти та бути активними у своїй спільноті».

Наприклад, 21–24 травня на ВДНГ вдруге відбудеться Фестиваль кар’єри, який Експоцентр організовує разом із Work.ua. Подія об’єднає понад 200 найбільших українських роботодавців, а також освітні організації та державні установи й допоможе із пошуком роботи, кар’єрним плануванням і вибором освіти.

Іти туди, де є попит

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ринок праці помітно змінився: одні індустрії активно розвиваються, тоді як інші, навпаки, скорочуються. Тому рекрутери радять не обмежувати пошук роботи лише однією галуззю, а дивитися ширше й звертати увагу на суміжні сфери.

«Зараз в Україні активно розвиваються оборонна промисловість і військові технології, сфера обслуговування, логістика та транспорт, продажі й закупівлі, а також роздрібна торгівля. Саме в цих сферах найчастіше з’являються нові вакансії та можливості для розвитку — тому варто звернути на них увагу», — каже Ярослава Павленко.

Гнучкість і відкритість до нового

Фахівчиня також звертає увагу, що дефіцит кадрів змушує роботодавців змінювати підходи до пошуку талантів. Компанії готові навчати людей, але водночас очікують від них мотивації, відповідальності й проактивної позиції:

«Для кандидатів це означає, що важливо демонструвати не лише досвід, а й готовність вчитися, адаптуватися та розвиватися. Тому відкритість до нового, бажання зростати і здатність швидко опановувати нові інструменти можуть стати серйозною перевагою на ринку праці».

«М’які навички» — ключова перевага

На світовому ринку праці останніми роками спостерігається чіткий тренд: компанії дедалі більше цінують «м’які навички» (soft skills) — ті, що не пов’язані безпосередньо з посадовими обов’язками. Роботодавці охоче наймають людей, які здатні коректно комунікувати, працювати в команді й адаптовуватися до нових умов. Три з п’яти компаній в опитуванні зазначили , що «м’які навички» сьогодні навіть важливіші, ніж п’ять років тому. Ця тенденція стає актуальнішою і в Україні.

«Роботодавці шукають "своїх" людей. Навіть якщо кандидат є дуже сильним спеціалістом, але немає відчуття взаємного "метчу", компанія інколи обере менш досвідченого, але щиро зацікавленого кандидата, якого можна навчити й розвинути всередині команди. Soft skills, цінності та підхід до роботи часто стають не менш важливими, ніж професійні навички», — звертає увагу Ярослава Павленко.

ШІ стає ключовим інструментом

Один із головних трендів у пошуку роботи сьогодні — використання штучного інтелекту. ШІ може допомогти з пошуком вакансій за конкретними критеріями, складанням резюме, написанням супровідних листів або підготовкою до співбесід.

Але навички роботи зі штучним інтелектом потрібно розвивати так само, як і будь-які інші, застерігає експерт: «Дуже часто ми бачимо ситуації, коли кандидати просто завантажують у нього тестові завдання або генерують тексти й не перевіряють їх. У результаті досить легко зрозуміти, що текст написаний не людиною».

Ярослава Павленко додає, що вміння якісно використовувати ШІ — якщо не необхідність, то точно серйозна перевага, адже він допомагає оптимізувати роботу й економити час: «Будь-яку роботу, виконану за допомогою ШІ, потрібно персоналізувати, а не просто копіювати і вставляти. Важливо додавати власний досвід, думки та експертизу. Також не варто читати відповіді ШІ з екрана під час співбесіди — це досить легко помітити, і це створює негативне враження».

Зрештою, головна порада — бути проактивним у пошуку роботи: досліджувати компанії, проявляти ініціативу, ставити запитання. І не засмучуватися через відмови, адже вони є природною частиною цього процесу. Відмова — це не вирок, а радше знак, що робота мрії може чекати в іншому місці.