- Київ
- 52
- 1 хв
Як працює метро у Києві та які інтервали руху зранку
Повітряна тривога у столиці триває. Усі 46 підземних станцій метро продовжують працювати у режимі укриття.
У зв’язку з повітряною тривогою, що розпочалася вночі, рух поїздів у метро Києва здійснюється наявною кількістю рухомого складу, який перебував у тунелях на нічному відстої.
Наразі інтервал руху поїздів такий:
🔴 «червона» лінія — 4 хв 30 с
🔵 «синя» лінія — 4 хв 15 с
🟢 «зелена» лінія:
між станціями «Сирець» — «Видубичі» — 7 хв 30 с
між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» — 4 хв 30 с
Повітряна тривога триває. Усі 46 підземних станцій метро продовжують працювати у режимі укриття.
Зазначимо, у Києві чотири рази за ніч оголошувалась повітряна тривога, зранку теж чулися вибухи.
За командою НЕК Укренерго в столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.