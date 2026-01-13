ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Як працює метро у Києві та які інтервали руху зранку

Повітряна тривога у столиці триває. Усі 46 підземних станцій метро продовжують працювати у режимі укриття.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Підземні станції метро продовжують працювати у режимі укриття

Підземні станції метро продовжують працювати у режимі укриття / © Getty Images

У зв’язку з повітряною тривогою, що розпочалася вночі, рух поїздів у метро Києва здійснюється наявною кількістю рухомого складу, який перебував у тунелях на нічному відстої.

Наразі інтервал руху поїздів такий:

🔴 «червона» лінія — 4 хв 30 с

🔵 «синя» лінія — 4 хв 15 с

🟢 «зелена» лінія:

  • між станціями «Сирець» — «Видубичі» — 7 хв 30 с

  • між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» — 4 хв 30 с

Повітряна тривога триває. Усі 46 підземних станцій метро продовжують працювати у режимі укриття.

Зазначимо, у Києві чотири рази за ніч оголошувалась повітряна тривога, зранку теж чулися вибухи.

Тривога у Києві 13 січня / © ТСН

Тривога у Києві 13 січня / © ТСН

За командою НЕК Укренерго в столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.

