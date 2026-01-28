Експерт пояснив, як врятувати Троєщину / © УНІАН

Киянам, а саме мешканцям житлового масиву Троєщина, необхідно подати достатні обсяги електроенергії, щоб вони могли обігрівати свої квартири електричними приладами. Це дозволить частково компенсувати відсутність централізованого теплопостачання та гарячої води, які раніше забезпечувала ТЕЦ-6, що наразі не працює.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» повідомив директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.

За його словами, у столиці є технічні можливості підтримувати тепловий режим у будинках, зокрема завдяки наявності понад тисячі резервних генераторів. Також у разі потреби додаткові потужності можуть залучити підрозділи ДСНС.

Окрім цього, експерт наголосив, що районні державні адміністрації мають сформувати облік мешканців, які залишилися в оселях, щоб своєчасно організувати допомогу людям у складних умовах.

Нагадаємо, на житловому масиві Троєщина в Києві досі одна з найскладніших ситуацій з теплопостачанням. Район можна переключити на живлення від когенераційних установок. Втім, на це необхідно кілька місяців.

Внаслідок останньої масованої атаки на Київ, яку росіяни здійснили 24 січня, найбільше постраждала Троєщина. За даними влади, станом на 28 січня 737 житлових будинків столиці досі без тепла.

Переважна більшість із них саме на цьому житловому масиві. Частина — в кількох інших районах міста.