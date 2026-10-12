Як навчатимуться школярі Києва під час відключень світла та води: у КМДА пояснили (оновлено)

Навчання / © intellect-school.kiev.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Формат навчання в школах Києва залежатиме від безпеки, світла та води: уроки можуть проводити усно, онлайн або в будівлях інших закладів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Реклама

Як навчатимуться діти під час відключень світла

У КМДА зазначили, що за можливості школи використовуватимуть генератори та зарядні станції. Якщо в класах затемно, щоб писати, уроки проводитимуть усно. Якщо ж школа не зможе забезпечити базові умови, дітей переведуть на дистанційне навчання.

Реклама

«Очний формат можливий лише за умови дотримання санітарних вимог. Через відсутність води освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації», — зазначили у КМДА.

Також додали, що коли немає загрози, уроки проходять у класах, а під час тривоги всі переходять в укриття. Щоб більше дітей навчалися очно, у місті застосовують «освітню міграцію» — уроки проводять у вільних і безпечних приміщеннях інших шкіл чи дитсадків.

Дистанційний формат та проведення уроків з укриттів

Онлайн-навчання передбачене для школярів, які перебувають як у Києві, так і за його межами. За потреби педагоги можуть проводити дистанційні уроки безпосередньо зі шкільних укриттів.

У разі пошкодження будівлі закладу чи виникнення інших надзвичайних ситуацій школа може тимчасово змінити формат роботи, про що адміністрація заздалегідь повідомляє батьків.

Реклама

Що варто знати батькам про навчальний процес

Уроки під час тривоги. Під час сирени онлайн-урок зупиняють, а вчитель і учні йдуть у безпечне місце. Після цього заняття продовжують або переходять до наступного уроку за розкладом.

Перевірка відвідуваності. Присутність відмічають на початку кожного уроку. Батьки можуть бачити це в електронному щоденнику й отримувати сповіщення, якщо дитина не підключилася.

Формат навчання змінюють залежно від безпеки, наслідків обстрілів і наявності світла, води та тепла в школі.

Реакція батьків на уточнення від КМДА

Заяви КМДА про роботу шкіл під час відключень світла та води обурили батьків. Кияни кажуть, що реальна ситуація в школах суттєво відрізняється від звітів чиновників.

Реклама

1. Онлайн-навчання не підходить для найменших. Батьки учнів молодших класів у розпачі від дистанційки. Вони ходять на роботу й не можуть залишати 6-річних дітей самих удома. Особливо під час обстрілів та повітряних тривог.

Коментар під дописом / © скриншот

2. Погані умови й духота в укриттях без світла. Батьки скаржаться, що шкільні укриття погано підготовлені до відключень світла. Потужності генераторів часто вистачає лише на освітлення, через що вентиляція не працює і в приміщеннях стає важко дихати.

Коментар під дописом. / © скриншот

3. Генератори «для галочки» та брак пального. Батьків обурює, що в багатьох школах генератори просто стоять непідключеними. А купувати пальне та опікуватися їх заправкою часто доводиться вчителям чи батькам.

Коментар під дописом / © скриншот

4. Сумніви щодо підготовки міста до зими. Батьки вважають, що міська влада не вирішує комунальні проблеми, а просто перекладає відповідальність за відключення на киян.

Коментар під дописом / © скриншот

Відключення світла та води у Києві — останні новини

Нагадаємо, якщо російські обстріли енергетики триватимуть, узимку в Києві можуть бути проблеми з водою. У «Київводоканалі» розглядають навіть варіант, коли світло даватимуть лише на 4 години на добу.

Раніше ми писали, що через російські обстріли енергетики українцям варто готуватися до тривалих відключень світла. Якщо станеться великий блекаут, можливі перебої не лише з електрикою, а й із водою, теплом, зв’язком та каналізацією.

Новини партнерів