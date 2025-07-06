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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
685
Час на прочитання
2 хв

Як літня пара рятувалася від атаки РФ у Києві: щемливе фото

У Києві 4 липня літня пара вижила під час російської атаки. Їхнє фото, напевно, не залишить байдужим жодного.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Як літня пара рятувалася від атаки РФ у Києві: щемливе фото

© КМДА

Рятувальники показали фото літньої пари, яка постраждала внаслідок удару РФ по Києву 4 липня. Чоловік із жінкою були змушені тікати від російських дронів і ракет, аби врятувати свої життя.

Кадр оприлюднила ДСНС.

«Не про таку старість вони мріяли…», — підписали фото у ДСНС.

Літня пара, яка постраждала внаслідок атаки по Києву 4 липня / Автор фото — Данило Павлов

Літня пара, яка постраждала внаслідок атаки по Києву 4 липня / Автор фото — Данило Павлов

Як зазначили у відомстві, ці люди все життя працювали, вірили, що колись буде спокій. Що в онуків буде дитинство без страху, що під вікнами цвістимуть каштани, а не палатиме вогонь від ворожих ракет та дронів.

«Проте Росія вирішила інакше. Вони змушені під ревіння сирени тікати від вибухів та вогню», — наголосили рятувальники.

Фото зроблено після масованого удару по Києву 4 липня. Досі складно повірити, що такий жах відбувається у 21 столітті. Це не кадр із фільму, не постановка, а звичайна вулиця міста, огорнута димом після російських ударів. На жаль, така реальність в Україні.

«Але ми не зламаємось, щоб вибороти їхню спокійну старість, наше щасливе життя та майбутнє для наших дітей без війни», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні, і майже все — летіло на Київ. Зафіксували понад 20 локацій з пошкодженнями, більше як 20 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Є інформація про 14 госпіталізованих.

Згодом стало відомо, що у столиці збільшилась кількість постраждалих внаслідок наймасштабнішої комбінованої атаки — їх уже 32.

«Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. В лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу», — зазначив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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Дата публікації
Кількість переглядів
685
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