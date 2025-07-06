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- Київ
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Як літня пара рятувалася від атаки РФ у Києві: щемливе фото
У Києві 4 липня літня пара вижила під час російської атаки. Їхнє фото, напевно, не залишить байдужим жодного.
Рятувальники показали фото літньої пари, яка постраждала внаслідок удару РФ по Києву 4 липня. Чоловік із жінкою були змушені тікати від російських дронів і ракет, аби врятувати свої життя.
Кадр оприлюднила ДСНС.
«Не про таку старість вони мріяли…», — підписали фото у ДСНС.
Як зазначили у відомстві, ці люди все життя працювали, вірили, що колись буде спокій. Що в онуків буде дитинство без страху, що під вікнами цвістимуть каштани, а не палатиме вогонь від ворожих ракет та дронів.
«Проте Росія вирішила інакше. Вони змушені під ревіння сирени тікати від вибухів та вогню», — наголосили рятувальники.
Фото зроблено після масованого удару по Києву 4 липня. Досі складно повірити, що такий жах відбувається у 21 столітті. Це не кадр із фільму, не постановка, а звичайна вулиця міста, огорнута димом після російських ударів. На жаль, така реальність в Україні.
«Але ми не зламаємось, щоб вибороти їхню спокійну старість, наше щасливе життя та майбутнє для наших дітей без війни», — наголосили у ДСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні, і майже все — летіло на Київ. Зафіксували понад 20 локацій з пошкодженнями, більше як 20 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Є інформація про 14 госпіталізованих.
Згодом стало відомо, що у столиці збільшилась кількість постраждалих внаслідок наймасштабнішої комбінованої атаки — їх уже 32.
«Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. В лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу», — зазначив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.