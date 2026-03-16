Як "Ланцет" зі ШІ долетів до центра Києва: експерт пояснив, чому РЕБ безсилий проти таких дронів

Російські безпілотники з автономним наведенням шукають ціль за зображенням / © ТСН

Реклама

У центрі Києва зафіксували падіння уламків російського дрона «Ланцет» зі штучним інтелектом. За даними Defense Express, застосування такого безпілотника могло бути демонстрацією нових можливостей російської ударної техніки.

Військовий оглядач і майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі «Київ 24» пояснив, що принцип роботи таких дронів відрізняється від більшості безпілотників, які використовують зовнішнє керування.

За його словами, дрон з так званим штучним інтелектом працює за принципом візуального розпізнавання цілі. У пам’яті апарата зберігається зображення об’єкта, який він має знайти.

Реклама

«У нього в пам’яті є якась світлина чи навіть якесь відео. Цю ціль він шукає, аналізуючи те, що бачить у своїх відеокамерах. Це приблизно так само, як ми з вами фотографуємо якусь квіточку, чорнобривець і запитуємо в Google, що це таке», — пояснив експерт.

Під час польоту камера дрона сканує місцевість і намагається знайти об’єкт, який відповідає зображенню в пам’яті. Після виявлення цілі апарат автоматично коригує напрямок.

«Він шукає ціль, не використовуючи сигнали зовнішнього керування. Він летить автономно», — зазначив Гетьман.

Саме через автономність такі безпілотники майже неможливо подавити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Реклама

«РЕБ глушить сигнали зовнішнього керування, а тут їх немає. Це інерційна система наведення. Він летить самостійно», — пояснив експерт.

Водночас це не означає, що такі дрони неможливо знищити. За словами Гетьмана, проти них ефективні ті самі засоби, які використовують для боротьби з «Шахедами».

«Як з ним боротися? Як боремося з іншими „Шахедами“ — антидронами. РЕБом його погасити неможливо», — наголосив він.

Такі безпілотники можна лише фізично збивати, пояснив військовий оглядач.

Реклама

Чи дійсно варто говорити про ШІ

Експерт також зауважив, що термін «штучний інтелект» у цьому разі не варто сприймати буквально.

«Немає ніякого штучного інтелекту. Це просто можливість аналізувати багато інформації одночасно. Він не думає, не аналізує, а просто шукає потрібне зображення і летить до нього», — пояснив Гетьман.

За його словами, українські системи антидронової боротьби вже демонструють високу ефективність, і навіть іноземні партнери цікавляться такими технологіями.

«Наші антидрони дуже непогано працюють. Навіть Сполучені Штати інколи звертаються щодо допомоги з такими системами», — додав він.

Реклама

Атака по Києву 16 березня: що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 16 березня та протягом ранку Росія атакувала Україну 211 ударними БпЛА різних типів, зокрема Shahed, «Гербера», «Італмас» та іншими.

Під час атаки Росія могла використати новий тип безпілотника. «Ланцет» 16 березня впав у центрі Києва. Експерти заявляли, що за допомогою ШІ його могли запрограмувати на Монумент Незалежності.