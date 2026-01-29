Як киянам платити за тепло під час відключень опалення: з’явилося пояснення

Холодні батареї / © УНІАН

«Київтеплоенерго» оприлюднило механізм нарахування плати за опалення в умовах відключень світла і перебоїв із теплом. Компанія враховуватиме дані про фактичні години подавання тепла та температуру повітря.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

У будинках, обладнаних лічильниками, мешканці оплачуватимуть опалення відповідно до фактичного споживання теплової енергії, згідно з показниками.

Натомість у будівлях без лічильників суми у платіжках за тепло визначаються на основі теплового навантаження — тобто обсягу тепла, необхідного для підтримання комфортної температури в період найбільших холодів. Під час розрахунків також беруться до уваги реальна кількість годин подавання тепла та середньомісячні температурні показники.

У «Київтеплоенерго» зазначають, що за відсутності лічильників у разі аварійних відключень під час нарахування плати враховуватимуться власні дані про зупинки в роботі джерел тепла, а також інформація, надана управителями будинків і ДТЕК «Київські електромережі».

Для будинків з «незалежною» системою опалення нарахування за тепло здійснюється на підставі даних оператора системи розподілу електроенергії в Києві. Підкреслюється, що у столиці таких об’єктів налічується близько 50.

«Мешканці або управителі цих будівель можуть самостійно ініціювати коригування нарахувань, додавши до письмового звернення дані про схему теплопостачання та довідку про кількість годин відсутності електроенергії», — зазначається у повідомленні «Київтеплоенерго».

Там також наголосили, що тарифи на послуги з опалення залишаються на рівні минулого року.

Ситуація з опаленням у Києві

Нагадаємо, станом на вечір 28 січня у Києві без опалення залишалося 639 багатоповерхівок. Міський голова Віталій Кличко заявив, що комунальники та енергетики працюють над відновленням теплопостачання. Столичним фахівцям допомагають бригади з багатьох областей України та «Укрзалізниці».

На Троєщині зберігається критична ситуація з теплом, а переключення району на когенераційні установки потребує близько трьох місяців. Експерт Юрій Корольчук зазначив, що такі установки не замінять ТЕЦ і підходять лише для тимчасового живлення окремих об’єктів. Попри це, критично важливі будинки та місця планують підключати до них безпосередньо під час опалювального сезону.