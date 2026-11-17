Тролейбус у Києві / © Київська міська рада

Реклама

У Києві 17 листопада повністю відновили курсування трамваїв і тролейбусів за їхніми постійними схемами руху. Проте через наслідки обстрілів на лінії вийшли не всі тролейбуси.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Реклама

«У столиці відновили рух електротранспорту. Трамваї та тролейбуси вийшли на свої постійні маршрути. Автобуси, які дублювали рух електротранспорту, не курсують», — йдеться к заяві Кличка.

Реклама

Наразі у Києві працюють 39 тролейбусних маршрутів, ще п’ять не вийшли на лінії через обстріли. Також пасажирів обслуговують 17 трамвайних і 102 автобусних маршрути.

Водночас продовжують курсувати тимчасові автобусні маршрути між правим і лівим берегами Києва. Вони покликані додатково забезпечити перевезення пасажирів і посилити роботу метрополітену.

У КП «Київпастранс» зазначили, що оперативно реагують на зміни ситуації у столиці та за необхідності коригують роботу маршрутної мережі з урахуванням пасажиропотоку на окремих напрямках.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву: зафіксовано влучання в районі Північного та Південного мостів і пошкодження критичної інфраструктури.

Реклама

У столиці тимчасово перекрили Північний та Південний мости. Поїзди зеленої лінії метро курсували лише підземною ділянкою між станціями «Сирець» і «Видубичі», тоді як рух між «Осокорками» та «Червоним хутором» було зупинено. Через закриття переправ наземний електротранспорт перенаправили в об’їзд.

Новини партнерів

Новини партнерів