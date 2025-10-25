"Я злетіла з ліжка, було враження, що будинок складеться": мешканці Києва про "прильот" ракети у їхній двір

Ракетний удар по Києву / © Associated Press

Нічна ракетна атака по Києву, внаслідок якої загинули двоє людей і травмувалися 13, залишила глибокий слід не лише на мапі столиці, але й у пам’яті її мешканців.

Кореспондентка КИЇВ24 поспілкувалася з людьми, чий будинок у Дніпровському районі опинився біля епіцентру вибуху, де тепер зяє величезна вирва.

Мешканці розповідають про миттєвий і руйнівний удар, який пролунав серед ночі:

«Я злетіла з ліжка, це був такий удар, що просто неможливо описати. Звук був настільки потужний», — розповіла одна з місцевих мешканок.

Інша очевидиця згадує, як від вибухової хвилі її квартира перетворилася на руїни за секунди: «У мене повилітали всі вікна та двері на балконі. Це просто жах, нічого не залишилося цілого».

«Було враження, що будинок складеться. Ми думали, що це кінець», — ділиться третій мешканець, намагаючись оговтатися від пережитого.

Наразі відомо про двох загиблих та 13 постраждалих людей внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 25 жовтня. У дворі житлового будинку в Дніпровському районі, куди влучили уламки, утворилася гігантська вирва. На місці події продовжують працювати рятувальники, поліція та комунальні служби, які фіксують руйнування та допомагають постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня у Києві під час повітряної тривоги пролунали кілька потужних вибухів. Ворог здійснив чергову балістичну атаку по Києву. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.