Укриття / © Facebook / Олександр Ткаченко

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Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас під час свого візиту до Києва застав масовану атаку РФ та був змушений ночувати цілу ніч в укритті.

Про це він сказав у програмі «Ранкові звуки» на LRT RADIO у четвер.

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За його словами, через потужну атаку російських військових він та його делегація ховалися від ракет та дронів в укриттях.

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«Мені довелося пережити те, що дуже часто переживає значна частина українського народу. Зараз ми стежимо за ситуацією. Більше немає жодних ознак балістичних ракет. Можливо, все ще існує ризик від безпілотників. Сподіваємося, що все добігає кінця», — розповів він.

Додамо, що Савіцкас прибув до Києва напередодні, 19 серпня. Його візит запланований на два дні. Під час нього він має намір підписати угоди про обмін досвідом у сфері захисту енергетичної інфраструктури.

Смертельна атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, Росія вночі 20 серпня атакувала Київ ракетами та дронами. Три райони постраждали. Найбільших руйнувань та жертв зафіксовано у Солом’янському районі. Там у 9-поверхівці зруйновані останні два поверхи.

Володимир Зеленський після смертельної атаки на Київ звернувся до партнерів. Він закликав Захід терміново надати Україні антибалістику.

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