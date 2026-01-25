ТСН у соціальних мережах

"Я не можу порадити Тоні поїхати з Києва": як рятують від морозів тварин у столичному зоопарку

Морози та атаки РФ на енергетику змушують Київський зоопарк цілодобово боротися за тепло і воду для тварин.

Горила Тоні

Працівники Київського зоопарку цілодобово працюють, аби зігріти горилу Тоні та інших мешканців закладу в умовах морозної зими та масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Мер Києва Віталій Кличко напередодні вчергове закликав киян за можливості тимчасово виїжджати за межі міста через загрозу нових атак. Однак для 51-річної горили Тоні та сотень інших тварин такий варіант неможливий.

«У нього немає бабусі в селі»: директор зоопарку про порятунок звірів

«Людям можна порадити поїхати в село, але я не можу сказати це Тоні. У нього немає бабусі в селі, де він міг би пожити», — розповів директор зоопарку Кирило Трантін.

Щоб підтримувати комфортну температуру близько +20 градусів у вольєрі горили, працівники п’ять разів на день підкладають дрова в піч, яка постійно горить.

Через повторні російські удари по енергосистемі останніми тижнями мільйони українців у Києві та інших містах залишаються без світла і тепла на тривалі періоди. Ситуацію ускладнюють морози до -18 градусів, які також призводять до перебоїв з водопостачанням.

У зоопарку цілодобово працюють генератори, що забезпечують обігрів тварин, серед яких коні, бізони та слон. Співробітниця Вікторія Служенко зазначила, що заклад має запаси води, достатні для покриття щоденної потреби слона — близько 150 літрів.

«Ми постійно наповнюємо резервуари, щоб у разі потреби протриматися в автономному режимі три дні», — сказала вона.

За словами Трантіна, турбота про тварин стає важким психологічним тягарем для персоналу, який водночас змушений думати і про власне виживання. Війна Росії проти України наближається до чотирьох років і не демонструє ознак завершення.

«Кожен день — це боротьба за тепло і електроенергію», — підсумував директор зоопарку.

Нагадаємо, восени 2025 року Росія атакувала Острів звірів у зоопарку Києва. Тоді поранення отримав мініатюрний олень. 14 листопада росіяни вдарили «Шахедом» поруч з Київським зоопарком. Від повітряного удару на вулиці Зоологічній було пошкоджено ЛОР-інститут і житлову багатоповерхівку.

