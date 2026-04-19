"Я кричала йому: "Зупинися! Досить!": очевидиця теракту у Києві розповіла про поведінку стрілка

Стрілянина у Києві / © Апостроф

Реклама

Одна з мешканок будинку, біля якого стався кривавий теракт у Києві, розповіла про спроби зупинити нападника. Вона наголошує: у нього була єдина ціль — вбити людей.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

Спершу стріляв із пістолета, а добивав — гвинтівкою

Жінка розповіла, що почула, як діти почали дуже сильно й страшно кричати. Виглянули у вікно і побачили, як на наших очах чоловік стріляє в іншого. Спочатку він стріляв йому в голову з пістолета, потім почав цілити в інших — у жінок та дітей, які були поруч. Згодом він зайшов у під’їзд, виніс гвинтівку і вже з неї добивав людей на смерть.

Реклама

«Я кричала з вікна йому: „Зупинися! Досить!“. Але він ні на що не реагував. Він просто, наче зомбі, по-звірячому вбивав людей», — згадує пані Валентина, яка мешкає на першому поверсі будинку.

Раніше сусід вбивці пригадав зустріч із ним. Зокрема, терорист вихвалювся зброєю і говорив: «Я нікого не боюся, я сам кого хочеш можу повбивати».

Теракт у Києві — що відомо

У суботу, 19 квітня, у Києві чоловік холоднокровно розстріляв шістьох людей, ще понад десять — поранені, серед них дитина. На оприлюднених кадрах видно, що поліцейські, найімовірніше, залишили цивільних напризволяще. Після нападника ліквідували бійці КОРД.

Як з’ясувалося, терорист на ім’я Дмитро Васильченко є уродженцем Російської Федерації. Раніше він у соцмережах публічно закликав до насильства проти євреїв і схвально згадував методи Адольфа Гітлера. Зокрема, автор дописів бажав голокосту Бахмуту, де сам проживав, та заперечував легітимність України.

Реклама

Голова МВС Клименко доручив Нацполіції провести розслідування щодо дій правоохоронців.

За даними Кличка, у лікарнях Києва перебувають восьмеро осіб. Стан дитини — стабільний середньої тяжкості.