- Київ
- 562
- 1 хв
Гучне затримання в центрі Києва: з’явилися подробиці
У центрі української столиці на очах у перехожих оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю провели спецоперацію.
Затримання в центрі Києва на вулиці Саксаганського, свідками якого в п’ятницю, 17 жовтня, стали мешканці столиці, проводили оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції.
Про це повідомили кореспонденту ТСН.ua джерела в Нацполіції.
«Затримання та подальші слідчі дії відбувались в рамках досудового розслідування», — повідомив наш співрозмовник.
Більш детальну інформацію в поліції обіцяють повідомити згодом.
Як повідомлялося, сьогодні столичні Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, що група людей у цивільному зупинила автомобіль, в одного з чоловіків був предмет, схожий на пістолет, який він наводив в бік водія.
Одного із пасажирів поклали лицем до асфальту на проїжджу частину вулиці і вдягали на нього кайданки.
Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося відео, на якому працівники поліції Києва силою затримали чоловіка просто посеред вулиці. Тоді виявилося, що затриманий був у розшуку за Дарницького ТЦК.