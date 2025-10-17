ТСН у соціальних мережах

Київ
562
Гучне затримання в центрі Києва: з’явилися подробиці

У центрі української столиці на очах у перехожих оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю провели спецоперацію.

Автори публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Нацполіція

Нацполіція / © npu.gov.ua

Затримання в центрі Києва на вулиці Саксаганського, свідками якого в п’ятницю, 17 жовтня, стали мешканці столиці, проводили оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції.

Про це повідомили кореспонденту ТСН.ua джерела в Нацполіції.

«Затримання та подальші слідчі дії відбувались в рамках досудового розслідування», — повідомив наш співрозмовник.

Більш детальну інформацію в поліції обіцяють повідомити згодом.

Як повідомлялося, сьогодні столичні Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, що група людей у цивільному зупинила автомобіль, в одного з чоловіків був предмет, схожий на пістолет, який він наводив в бік водія.

Одного із пасажирів поклали лицем до асфальту на проїжджу частину вулиці і вдягали на нього кайданки.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося відео, на якому працівники поліції Києва силою затримали чоловіка просто посеред вулиці. Тоді виявилося, що затриманий був у розшуку за Дарницького ТЦК.

