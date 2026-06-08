Грози та сильний дощ: на Київщині очікується погіршення погодних умов

Гроза, спека

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У Київській області попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У найближчу годину 8 червня та до кінця дня очікуються грози та значний дощ.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

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Синоптики застерігають, що погіршення погодних умов може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Мешканців регіону закликають бути обережними та враховувати погодні умови під час планування поїздок і перебування на вулиці.

Як повідомлялося, в Україні очікується погіршення погодних умов. Так, у низці регіонів прогнозують грози та значні опади. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які можуть ускладнити ситуацію в країні найближчим часом. За прогнозами, у низці областей можливі грози та сильні дощі.

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