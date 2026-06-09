Грози та дуже сильний дощ: синоптики дали детальний прогноз погоди у Києві на 9 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 9 червня / © pexels.com

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У Києві та Київській області 9 червня очікується хмарна й дощова погода із грозами та північно-західним вітром. Синоптики радять мешканцям столиці не виходити з дому без парасольок, оскільки впродовж дня опади можуть суттєво посилитися.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у столиці 9 червня будуть дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +22 до +23 градусів тепла.

За прогнозом Укргідрометцентру на Київщині та у місті Києві 9 червня буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві 9 червня увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, після обіду — дуже сильний дощ із грозою.

Температура повітря коливатиметься від +15 градусів тепла вночі до +21 градусу тепла вдень.

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Погода у Києві 9 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 червня.

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