Графіки водопостачання у Києві: у ЦПД спростували фейк
У столиці відновлено водопостачання у повному обсязі і всі об’єкти працюють у штатному режимі.
Рекламні дописи, які з’явилися у Telegram-каналах про те, що «Київводоканал» нібито запровадив графіки водопостачання, не відповідають дійсності.
На цьому наголосили у Центрі протидії дезінформації.
У ЦПД звернули увагу, що автори таких дописів закликають користувачів перейти за посиланням і «перевірити свою чергу».
«Насправді жодних графіків водопостачання в столиці не впроваджували. Такої інформації немає на офіційних ресурсах підприємства чи міської влади», — йдеться у повідомленні.
Натомість «Київводоканал» повідомив, що у столиці відновлено водопостачання у повному обсязі і всі об’єкти працюють у штатному режимі.
«Тимчасова відсутність води на верхніх поверхах можлива лише за відключень електроенергії через роботу насосів», — зазначили у комунальному підприємстві Києва.
У ЦПД звернулися до користувачів Telegram із закликом довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не переходити за підозрілими рекламними посиланнями.
Нагадаємо, минулого тижня в Telegram-каналах поширили фейкову інформацію про запровадження графіків газопостачання, зокрема на Хмельниччині. Як запевнили в НАК «Нафтогаз України», насправді жодних обмежень щодо постачання газу не було і не планується.