ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Графіки водопостачання у Києві: у ЦПД спростували фейк

У столиці відновлено водопостачання у повному обсязі і всі об’єкти працюють у штатному режимі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Водопостачання у Києві

Водопостачання у Києві повністю відновлено / © www.pexels.com/pixabay

Рекламні дописи, які з’явилися у Telegram-каналах про те, що «Київводоканал» нібито запровадив графіки водопостачання, не відповідають дійсності.

На цьому наголосили у Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД звернули увагу, що автори таких дописів закликають користувачів перейти за посиланням і «перевірити свою чергу».

«Насправді жодних графіків водопостачання в столиці не впроваджували. Такої інформації немає на офіційних ресурсах підприємства чи міської влади», — йдеться у повідомленні.

Натомість «Київводоканал» повідомив, що у столиці відновлено водопостачання у повному обсязі і всі об’єкти працюють у штатному режимі.

«Тимчасова відсутність води на верхніх поверхах можлива лише за відключень електроенергії через роботу насосів», — зазначили у комунальному підприємстві Києва.

У ЦПД звернулися до користувачів Telegram із закликом довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не переходити за підозрілими рекламними посиланнями.

Нагадаємо, минулого тижня в Telegram-каналах поширили фейкову інформацію про запровадження графіків газопостачання, зокрема на Хмельниччині. Як запевнили в НАК «Нафтогаз України», насправді жодних обмежень щодо постачання газу не було і не планується.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie