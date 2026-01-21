Графіки водопостачання у Києві: у ЦПД спростували фейк

Водопостачання у Києві повністю відновлено / © www.pexels.com/pixabay

Рекламні дописи, які з’явилися у Telegram-каналах про те, що «Київводоканал» нібито запровадив графіки водопостачання, не відповідають дійсності.

На цьому наголосили у Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД звернули увагу, що автори таких дописів закликають користувачів перейти за посиланням і «перевірити свою чергу».

«Насправді жодних графіків водопостачання в столиці не впроваджували. Такої інформації немає на офіційних ресурсах підприємства чи міської влади», — йдеться у повідомленні.

Натомість «Київводоканал» повідомив, що у столиці відновлено водопостачання у повному обсязі і всі об’єкти працюють у штатному режимі.

«Тимчасова відсутність води на верхніх поверхах можлива лише за відключень електроенергії через роботу насосів», — зазначили у комунальному підприємстві Києва.

У ЦПД звернулися до користувачів Telegram із закликом довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не переходити за підозрілими рекламними посиланнями.

Нагадаємо, минулого тижня в Telegram-каналах поширили фейкову інформацію про запровадження графіків газопостачання, зокрема на Хмельниччині. Як запевнили в НАК «Нафтогаз України», насправді жодних обмежень щодо постачання газу не було і не планується.