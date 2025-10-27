- Дата публікації
Графіки відключень світла оновили: в ДТЕК повідомили про черги на Київщині та в столиці 28 жовтня (таблиця)
Вже оприлюднено графіки відключень світла в Києві та області 28 жовтня.
В Києві та Київській області 28 жовтня графіки відключень світла для населення склали в декілька черг.
Єдиний офіційний канал Групи ДТЕК опублікував графіки відключень на 28 жовтня.
Так, у табличках подано розділи із чергами від 1.1 до 3.2, коли на Київщині не буде світла.
В Києві графіки відключень на 28 жовтня такі:
«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Нагадаємо, як повідомили в «Укренерго» графіки відключень в окремих регіонах України 28 жовтня застосовуватимуться від 08:00 до 22:00.