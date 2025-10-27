Графіки відключень світла оновили: в ДТЕК повідомили про черги на Київщині та в столиці 28 жовтня (таблиця)

графіки відключень світла - таблиця черг / © www.freepik.com/free-photo

Доповнено додатковими матеріалами

В Києві та Київській області 28 жовтня графіки відключень світла для населення склали в декілька черг.

Єдиний офіційний канал Групи ДТЕК опублікував графіки відключень на 28 жовтня.

Так, у табличках подано розділи із чергами від 1.1 до 3.2, коли на Київщині не буде світла.

На Київщині 28 жовтня графіки відключень світла / © ДТЕК

В Києві графіки відключень на 28 жовтня такі:



Київ: графіки відключень на 28 жовтня / © ДТЕК

«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, як повідомили в «Укренерго» графіки відключень в окремих регіонах України 28 жовтня застосовуватимуться від 08:00 до 22:00.