Київ
102
1 хв

Графіки відключень світла на 20 листопада: коли не буде електрики для мешканців Київщини

Завтра, 20 листопада, на Київщині діятимуть нові графіки відключень.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Київська область попереджає про відключення світла 20 листопада / © www.freepik.com/free-photo

На Київщині 20 листопада діятимуть оновлені графіки відключень електроенергії. Обленерго наголошує, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки масованих російських атак, тому тривалість і черговість відключень можуть коригуватися протягом доби.

Про це йдеться у заяві ДТЕК.

У разі будь-яких змін енергетики обіцяють оперативно інформувати споживачів у своєму офіційному Telegram-каналі.

«Підписуйтеся та поділіться, будь ласка, інформацією з родичами та друзями, щоб усі могли вчасно отримувати оновлення», — закликали в ДТЕК.

Нагадаємо, через масовану атаку РФ і пошкодження енергоінфраструктури, завданими масованими ракетно-дроновими атаками, «Укренерго» анонсувало відключення світла в усіх регіонах України в четвер, 20 листопада.

102
