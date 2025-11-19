- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки відключень світла на 20 листопада: коли не буде електрики для мешканців Київщини
Завтра, 20 листопада, на Київщині діятимуть нові графіки відключень.
На Київщині 20 листопада діятимуть оновлені графіки відключень електроенергії. Обленерго наголошує, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки масованих російських атак, тому тривалість і черговість відключень можуть коригуватися протягом доби.
Про це йдеться у заяві ДТЕК.
У разі будь-яких змін енергетики обіцяють оперативно інформувати споживачів у своєму офіційному Telegram-каналі.
«Підписуйтеся та поділіться, будь ласка, інформацією з родичами та друзями, щоб усі могли вчасно отримувати оновлення», — закликали в ДТЕК.
Нагадаємо, через масовану атаку РФ і пошкодження енергоінфраструктури, завданими масованими ракетно-дроновими атаками, «Укренерго» анонсувало відключення світла в усіх регіонах України в четвер, 20 листопада.