Графік відключення світла в Києві та області 29 жовтня: коли та де не буде електроенергії
Опубліковано графіки стабілізаційних відключень світла на 29 жовтня у столиці та Київщині.
У середу, 29 жовтня, у Києві та Київській області будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це повідомили ДТЕК.
Обмеження вводяться у зв’язку з необхідністю збалансувати енергосистему, яка зазнала пошкоджень внаслідок масованих російських атак.
Графік відключення у Києві на 29 жовтня
Графік відключення на Київщині 29 жовтня
ДТЕК закликала споживачів слідкувати за актуальною інформацією та можливими змінами в графіках. Усі оперативні оновлення обіцяють публікувати на офіційних Telegram-каналах компанії.
Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, в окремих регіонах України знову застосують заходи обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які завдали значної шкоди енергооб’єктам.
Також оновлено графіки відключень електроенергії на 29 жовтня для Дніпропетровської області.