Графік відключення світла в Києві та області 29 жовтня: коли та де не буде електроенергії

Відключення світла / © Associated Press

У середу, 29 жовтня, у Києві та Київській області будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомили ДТЕК.

Обмеження вводяться у зв’язку з необхідністю збалансувати енергосистему, яка зазнала пошкоджень внаслідок масованих російських атак.

Графік відключення у Києві на 29 жовтня

Графік відключення у Києві на 29 жовтня / © ДТЕК

Графік відключення на Київщині 29 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 29 жовтня / © ДТЕК

ДТЕК закликала споживачів слідкувати за актуальною інформацією та можливими змінами в графіках. Усі оперативні оновлення обіцяють публікувати на офіційних Telegram-каналах компанії.

Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, в окремих регіонах України знову застосують заходи обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які завдали значної шкоди енергооб’єктам.

Також оновлено графіки відключень електроенергії на 29 жовтня для Дніпропетровської області.