ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

Графік відключення світла в Києві та області 29 жовтня: коли та де не буде електроенергії

Опубліковано графіки стабілізаційних відключень світла на 29 жовтня у столиці та Київщині.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

У середу, 29 жовтня, у Києві та Київській області будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомили ДТЕК.

Обмеження вводяться у зв’язку з необхідністю збалансувати енергосистему, яка зазнала пошкоджень внаслідок масованих російських атак.

Графік відключення у Києві на 29 жовтня

Графік відключення у Києві на 29 жовтня / © ДТЕК

Графік відключення у Києві на 29 жовтня / © ДТЕК

Графік відключення у Києві на 29 жовтня. / © ДТЕК

Графік відключення у Києві на 29 жовтня. / © ДТЕК

Графік відключення на Київщині 29 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 29 жовтня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 29 жовтня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 29 жовтня. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 29 жовтня. / © ДТЕК

ДТЕК закликала споживачів слідкувати за актуальною інформацією та можливими змінами в графіках. Усі оперативні оновлення обіцяють публікувати на офіційних Telegram-каналах компанії.

Нагадаємо, у середу, 29 жовтня, в окремих регіонах України знову застосують заходи обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які завдали значної шкоди енергооб’єктам.

Також оновлено графіки відключень електроенергії на 29 жовтня для Дніпропетровської області.

Дата публікації
Кількість переглядів
361
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie