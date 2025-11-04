Графік відключення світла у Києві на 5 листопада: коли не буде електроенергії

Відключення світла / © ТСН.ua

У середу, 5 листопада 2025 року, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві. / © ДТЕК

Нагадаємо, у середу, 5 листопада, в окремих регіонах України застосують заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною цього залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Стали відомі графіки планових відключень світла на Київщині 5 листопада.