-
- Київ
- 59
- 1 хв
Графік відключення світла у Києві на 5 листопада: коли не буде електроенергії
Завтра застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії на 1-2 черги.
У середу, 5 листопада 2025 року, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляє ДТЕК.
Нагадаємо, у середу, 5 листопада, в окремих регіонах України застосують заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною цього залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Стали відомі графіки планових відключень світла на Київщині 5 листопада.