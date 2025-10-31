- Дата публікації
Графік відключення світла на 1 листопада у Києві: коли не буде електроенергії
У ДТЕК опублікували графіки відключення світла на 1 листопада.
У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися у суботу, 1 листопада.
Про це повідомили у ДТЕК.
Обмеження вводяться через значні пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак. Мешканців просять заздалегідь ознайомитися з графіками та підготуватися до можливої відсутності електроенергії.
Нагадаємо, завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України вводять обмеження електропостачання. Причиною обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.
У Національному банку України припускають, що вже 2026 року тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.