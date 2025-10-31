Графік відключення світла на 1 листопада у Києві: коли не буде електроенергії

Відключення світла / © Associated Press

У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть застосовуватися у суботу, 1 листопада.

Про це повідомили у ДТЕК.

Обмеження вводяться через значні пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак. Мешканців просять заздалегідь ознайомитися з графіками та підготуватися до можливої відсутності електроенергії.

Графік відключення світла на 1 листопада у Києві / © ДТЕК

Нагадаємо, завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України вводять обмеження електропостачання. Причиною обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

У Національному банку України припускають, що вже 2026 року тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.