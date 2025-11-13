- Дата публікації
Гра, музика і дружба: у Києві стартує "Халабуда Фест"
У Києві відбудеться фестиваль для дітей.
У Києві 16 листопада 2025 року стартує перший із серії дитячих фестивалів «Халабуда Фест».
Про це повідомили організатори заходу.
Це креативний простір музики, спілкування, самовираження й культури, створений передовсім для того, щоб підтримати дітей і родини військовослужбовців, ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників, а також родини цивільних мешканців Києва.
«Халабуда Фест» — це теплий простір зустрічі, гри та творчої взаємодії дітей військових і цивільних. Ми прагнемо, щоб діти, що пережили втрату, розлуку чи виклики війни відчули себе частиною спільноти, яку створюватиме «Халабуда Фест» по всій Україні. Спільноту взаємопідтримки та співтворчості.
На гостей чекають:
Великий концерт на головній сцені: DJ Grim, The Unsleeping, VSIVDOMA.
«Халабуди психологічної підтримки» — безпечні схованки для спілкування.
«ХалаФуда» — локація кулінарно-патріотичного виховання від учасника «МастерШеф» та чинного військовослужбовця Валентина Брайчука.
Школа диджеїнгу від ProDJ School.
Майстер-класи та інтерактивні зони.
Public talks від популярних блогерів та культурних діячів.
Інтерактивні простори для відпочинку.
Вхід на фестиваль — безкоштовний.
Де: POCHAYNA EVENT HALL (просп. Степана Бандери, 23)
Коли: з 12:00 до 21:00
Місія «Халабуда Фест» — підтримати ментальний стан дітей, які пережили виклики війни, повернути їм відчуття дому, гідності й довіри. Ми створюємо простір, де дружба, творчість і радість знову стають частиною життя. Де діти можуть вільно взаємодіяти, підтримувати одне одного та розвиватися разом.
Організатори: платформа Культурні сили та МГО «Проект».
Далі буде: перший фестиваль відбудеться у Києві, а вже 6 грудня «Халабуда Фест» завітає одночасно до Харкова, Львова та Одеси. До завершення навчального року планується щонайменше шість фестивалів, щоб охопити всі обласні центри України. У перспективі — створення мережі фізичних просторів та фахових команд, які допомагатимуть дітям військових у регіонах.