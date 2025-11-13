ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
2 хв

Гра, музика і дружба: у Києві стартує "Халабуда Фест"

У Києві відбудеться фестиваль для дітей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гра, музика і дружба: у Києві стартує "Халабуда Фест"

У Києві відбудеться фестиваль для дітей / © Credits

У Києві 16 листопада 2025 року стартує перший із серії дитячих фестивалів «Халабуда Фест».

Про це повідомили організатори заходу.

Це креативний простір музики, спілкування, самовираження й культури, створений передовсім для того, щоб підтримати дітей і родини військовослужбовців, ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників, а також родини цивільних мешканців Києва.

«Халабуда Фест» — це теплий простір зустрічі, гри та творчої взаємодії дітей військових і цивільних. Ми прагнемо, щоб діти, що пережили втрату, розлуку чи виклики війни відчули себе частиною спільноти, яку створюватиме «Халабуда Фест» по всій Україні. Спільноту взаємопідтримки та співтворчості.

На гостей чекають:

  • Великий концерт на головній сцені: DJ Grim, The Unsleeping, VSIVDOMA.

  • «Халабуди психологічної підтримки» — безпечні схованки для спілкування.

  • «ХалаФуда» — локація кулінарно-патріотичного виховання від учасника «МастерШеф» та чинного військовослужбовця Валентина Брайчука.

  • Школа диджеїнгу від ProDJ School.

  • Майстер-класи та інтерактивні зони.

  • Public talks від популярних блогерів та культурних діячів.

  • Інтерактивні простори для відпочинку.

Вхід на фестиваль — безкоштовний.

Де: POCHAYNA EVENT HALL (просп. Степана Бандери, 23)

Коли: з 12:00 до 21:00

Місія «Халабуда Фест» — підтримати ментальний стан дітей, які пережили виклики війни, повернути їм відчуття дому, гідності й довіри. Ми створюємо простір, де дружба, творчість і радість знову стають частиною життя. Де діти можуть вільно взаємодіяти, підтримувати одне одного та розвиватися разом.

Організатори: платформа Культурні сили та МГО «Проект».

Далі буде: перший фестиваль відбудеться у Києві, а вже 6 грудня «Халабуда Фест» завітає одночасно до Харкова, Львова та Одеси. До завершення навчального року планується щонайменше шість фестивалів, щоб охопити всі обласні центри України. У перспективі — створення мережі фізичних просторів та фахових команд, які допомагатимуть дітям військових у регіонах.

Дата публікації
Кількість переглядів
5
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie