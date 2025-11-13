Гра, музика і дружба: у Києві стартує "Халабуда Фест"

У Києві відбудеться фестиваль для дітей / © Credits

У Києві 16 листопада 2025 року стартує перший із серії дитячих фестивалів «Халабуда Фест».

Про це повідомили організатори заходу.

Це креативний простір музики, спілкування, самовираження й культури, створений передовсім для того, щоб підтримати дітей і родини військовослужбовців, ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників, а також родини цивільних мешканців Києва.

«Халабуда Фест» — це теплий простір зустрічі, гри та творчої взаємодії дітей військових і цивільних. Ми прагнемо, щоб діти, що пережили втрату, розлуку чи виклики війни відчули себе частиною спільноти, яку створюватиме «Халабуда Фест» по всій Україні. Спільноту взаємопідтримки та співтворчості.

На гостей чекають:

Великий концерт на головній сцені: DJ Grim, The Unsleeping, VSIVDOMA.

«Халабуди психологічної підтримки» — безпечні схованки для спілкування.

«ХалаФуда» — локація кулінарно-патріотичного виховання від учасника «МастерШеф» та чинного військовослужбовця Валентина Брайчука.

Школа диджеїнгу від ProDJ School.

Майстер-класи та інтерактивні зони.

Public talks від популярних блогерів та культурних діячів.

Інтерактивні простори для відпочинку.

Вхід на фестиваль — безкоштовний.

Де: POCHAYNA EVENT HALL (просп. Степана Бандери, 23)

Коли: з 12:00 до 21:00

Місія «Халабуда Фест» — підтримати ментальний стан дітей, які пережили виклики війни, повернути їм відчуття дому, гідності й довіри. Ми створюємо простір, де дружба, творчість і радість знову стають частиною життя. Де діти можуть вільно взаємодіяти, підтримувати одне одного та розвиватися разом.

Організатори: платформа Культурні сили та МГО «Проект».

Далі буде: перший фестиваль відбудеться у Києві, а вже 6 грудня «Халабуда Фест» завітає одночасно до Харкова, Львова та Одеси. До завершення навчального року планується щонайменше шість фестивалів, щоб охопити всі обласні центри України. У перспективі — створення мережі фізичних просторів та фахових команд, які допомагатимуть дітям військових у регіонах.