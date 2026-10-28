Готуються до холодів: фотопастка зафіксувала диких мешканців Чорнобильської зони (фото)

Дикий кабан / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповіли, як дикі кабани готуються до холодів та чим харчуються восени й узимку.

Цікаві подробиці про життя тварин фахівці заповідника опублікували на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Як дикі кабани переживають холоди: що їдять і як готуються до зими

Як розповіли в Чорнобильському заповіднику, осінь для диких кабанів — важливий період підготовки до холодів. У цей час тварини активно шукають поживну їжу та накопичують запаси жиру, які допомагають їм пережити зиму.

Реклама

За словами фахівців, восени раціон кабанів особливо різноманітний. Вони харчуються жолудями, горіхами, грибами, ягодами, корінцями та личинками комах. Їжу під шаром опалого листя тварини знаходять за допомогою міцного рила, яким розпушують ґрунт.

«Восени кабани активно шукають їжу, адже потрібно накопичити запаси жиру перед зимою. Жолуді, горіхи, гриби, ягоди, корінці та личинки комах — справжні лісові ласощі», — розповіли в заповіднику.

Особливе місце в осінньому меню кабанів, як зазначають фахівці, посідають жолуді — поживний корм, який допомагає тваринам накопичувати необхідні перед холодами енергетичні запаси.

У заповіднику також розповіли, що з наближенням зими хутро кабанів стає густішим. Для відпочинку тварини обирають захищені місця та облаштовують лежанки із сухого листя й трави, які допомагають зберігати тепло.

Реклама

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чи впадають дикі кабани у сплячку

На відміну від деяких лісових тварин, дикі кабани не впадають у зимову сплячку. Як пояснили в Чорнобильському заповіднику, вони залишаються активними навіть у морози та продовжують шукати їжу.

Узимку раціон змінюється залежно від доступності корму. Кабани можуть розривати сніг і ґрунт у пошуках жолудів, корінців та інших поживних залишків.

«Під снігом вони відшукують корінці, жолуді та інші поживні залишки. У сильні морози тварини частіше відпочивають у захищених місцях, збиваються ближче одна до одної, щоб зігрітися, і бережуть накопичену енергію», — зазначили фахівці заповідника.

Попри низькі температури, кабани продовжують пересуватися лісом у пошуках корму.

Реклама

«Дикі кабани не впадають у зимову сплячку. Вони залишаються активними навіть у мороз, продовжуючи мандрувати лісом у пошуках їжі», — пояснили в заповіднику.

Нагадаємо, раніше у Чорнобильському заповіднику помітили коней Пржевальського, які вільно пересуваються зоною відчуження, пасуться та тримаються гуртом.

Також нещодавно там виявили рідкісний гриб — листочню кучеряву, занесену до Червоної книги України. Незвичайна знахідка допоможе науковцям краще дослідити біорізноманіття Чорнобильської зони.

Новини партнерів