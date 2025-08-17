ТСН у соціальних мережах

Київ
396
1 хв

Гонитва зі стріляниною налякала мешканців Києва: що сталося (відео)

Подія, яка налякала киян, була моментом кіновиробництва.

гонитва у Києва

Гонитва у Києва / © скриншот з відео

У неділю, 17 серпня, деякі мешканці Києва стали свідками гонитви на вулиці в центрі української столиці, яка супроводжувалася стріляниною.

Відео цього моменту опублікували місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, як повз людей на тротуарі проносяться легкові автомобілі.

На відео чутно, як скрегочуть гальма автівок, а також звуки, схожі на постріли.

Згодом з’ясувалося, що подія, яка налякала киян, була моментом кіновиробництва.

«Просимо всіх киян та наших ветеранів, воїнів з розумінням поставитись до таких активностей… Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт», — йдеться у повідомленні КМВА.

У мерії Києва уточнили, що в місті знімають фільм, заснований на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади.

Кореспонденту ТСН у поліції підтвердили, що цей випадок пов’язаний зі зніманням фільму, про який заздалегідь повідомили правоохоронців.

«Є лист від знімальної групи», — зауважили в поліції.

Згодом стало відомо, що режисер фільму Любомир Левицький опублікував в Instagram кадри цієї «гонитви», яка налякала киян. На відео видно, що попереду автівок, які маневрують на дорозі, їде автомобіль знімальної групи.

Нагадаємо, раніше у Києві на ВДНГ помітили змію, яка мала дивну форму і хаотично рухалася по асфальтовій доріжці. Фахівці повідомили, що це була мідянка.

