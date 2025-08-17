- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 396
- Час на прочитання
- 1 хв
Гонитва зі стріляниною налякала мешканців Києва: що сталося (відео)
Подія, яка налякала киян, була моментом кіновиробництва.
У неділю, 17 серпня, деякі мешканці Києва стали свідками гонитви на вулиці в центрі української столиці, яка супроводжувалася стріляниною.
Відео цього моменту опублікували місцеві Telegram-канали.
На опублікованих кадрах видно, як повз людей на тротуарі проносяться легкові автомобілі.
На відео чутно, як скрегочуть гальма автівок, а також звуки, схожі на постріли.
Згодом з’ясувалося, що подія, яка налякала киян, була моментом кіновиробництва.
«Просимо всіх киян та наших ветеранів, воїнів з розумінням поставитись до таких активностей… Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт», — йдеться у повідомленні КМВА.
У мерії Києва уточнили, що в місті знімають фільм, заснований на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади.
Кореспонденту ТСН у поліції підтвердили, що цей випадок пов’язаний зі зніманням фільму, про який заздалегідь повідомили правоохоронців.
«Є лист від знімальної групи», — зауважили в поліції.
Згодом стало відомо, що режисер фільму Любомир Левицький опублікував в Instagram кадри цієї «гонитви», яка налякала киян. На відео видно, що попереду автівок, які маневрують на дорозі, їде автомобіль знімальної групи.
